Abdón Prats:"Ha sido una noche mágica"

La vida cambió para Abdón Prats el día que el RCD Mallorca fue a buscarle para salir del pozo de Segunda B. El delantero de Artà, aunque de familia de Capdepera, había salido años antes del Mallorca a buscarse la vida, Tenerife, Mirandés, Racing. No había acabado de consolidarse en el primer equipo y además en años además de bastante zozobra deportiva del club.

Aquella zozobra acabó con el Mallorca en Segunda B, a pesar de la fuerte inversión de la nueva propiedad estadounidense, era 2017 y ahí se volvían a encontrar sus caminos. El proyecto que comandaban Maheta Molango, Javi Recio que encargaría la misión de volver lo antes posible a Segunda a Vicente Moreno, reconstruyó la plantilla de arriba abajo. El resto es historia. Abdón fue decisivo en el doble ascenso de Segunda B a Primera, con su gol al Deportivo en 2019 con un zapatazo como el de este miércoles de emoción ante el Girona (3-2) que ha metido al equipo en semifinales de Copa del Rey.

El delantero pasó hace tiempo de ser el sobrino de Toni Prats a Abdón, el talisman del equipo, el hombre de la casa, el hombre que muchos identifican con el escudo. Con él han llorando miles de mallorquinistas. Hoy es el máximo goleador del equipo con seis goles en Copa del Rey y cinco en liga, quién lo iba a decir en una temporada con Muriqi y Larin. Además, el mallorquín se convierte en el máximo golreador en Copa del Rey de la historia con 13 goles superando a Barrera y Hassan.

Máximos goleadores con el Mallorca en la historia de la Copa:

13 Abdón Prats

11 Barrera

10 Hassan — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 24, 2024





Abdón Prats reflejaba su sentimiento: "Me he emocionado y se me han caído las lágrimas al acabar el partido. Retrocedes al día que vine al Mallorca y ha llovido mucho. Estamos en un momento mágico, el club está creciendo y el equipo también está mejorando. Tras el encuentro en Villarreal pensaba cada día en este momento. Ha sido una noche mágica con nuestra gente y gracias a Dios ha salido como queríamos. Hemos metido tres goles, sólo había una persona que podía decantar esto pero no hemos de meternos en eso, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos de estar contentos".

El delantero era preguntado por la conversación con el técnico, Javier Aguirre, al final del partido: "el mister es un cachondo, es muy cercano y nos ayuda mucho a todos. Siempre me está empujando, siempre me anima a que no me vaya del Mallorca, que soy historia del club y que debo agrandar esa leyenda. Estoy bastante de acuerdo, he tenido mis puntos débiles y pensaba que se me va la carrera, a lo mejor dudas si irte. Pero al final ya está, creo que estaré toda la vida en el Mallorca si no hay una catástrofe y podré agrandar mis cifras y leyenda aquí".