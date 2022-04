Fue la carta guardada. Abdón Prats era la gran novedad de Javier Aguirre como acompañante de Muriqi. Hasta la fecha, el técnico mexicano ha escogido en cada partido un acompañante distinto del delantero referencia del equipo, pero nunca había sido otro nueve.

El mexicano optó por primera vez por un 4-4-2 clásico de salida renunciando a los tres centrales que había instaurado desde su debut en Getafe. Apostó por un dibujo clásico y buscó más opciones de remate en el área ante la poca llegada y finalización que estaba teniendo el equipo, que sólo había marcado un gol y de penalti en tres partidos desde la llegada del técnico.

No es que el partido fuera muy distinto en cuanto a elaboración y la capacidad para generar peligro, que es poca en los bermellones. La diferencia estuvo en la finalización. Abdón con su remate rápido e insospechado y Muriqi con una formidable media vuelta en el área que pareció más un pívot de baloncesto que un futbolista dieron un triunfo que es oxígeno que permite salir por ahora del descenso, con 32 puntos. Dos triunfos más pueden ser necesarios, o no, cualquiera sabe con este alocado final de temporada.La victoria del Cádiz en Barcelona revolucionaba la zona baja, el Granada ha cambiado de entrenador y ha llegado Karanka buscando otro revulsivo. El Levante no se rinde, incluso el Getafe y el Rayo están en problemas.

El Mallorca tiene que medirse además contra otro rival directísimo, que será el próximo visitante, el Granada, partido para el que contará con el delantero referencia, Vedat Muriqi, que ayer vio la quinta amarilla y no jugará en el Camp Nou. Abdón decía sobre la apuesta del técnico que "le había dicho que confiara en mí".

El delantero mallorquín, muy querido por la afición y que ayer volvió a responder cuando se le requirió abriendo el camino de la victoria, que "se me caían las lágrimas al terminar el partido". Era su primer gol en Primera en Son Moix: "Mi primer gol en primera fue en Vallecas y hoy ha sido el primero de primera en casa. Sabía que llegaría mi momento, que el fútbol estaba siendo un poco injusto conmigo. Feliz por poder aportar al equipo".

Abdón añade que "queda la recta final, a ver si tenemos un año en Primera en el que no suframos. Pero estamos en esto, estamos todos muy unidos y la afición en momentos como estos siempre están ahí. Les pedimos un último esfuerzo, el día del Granada tienen que volver, que nos empujen".

El delantero se acordaba también de los aficionados que se marchan antes de acabar el partido para pedirles apoyo: "los que he visto por la escalera que se iban en el 80, que piensen que a lo mejor sus voces se hubieran notado en los diez minutos finales. La próxima que se esperen y tengan un poco de atasco".

Se completará la jornada por abajo con la visita hoy del Granada al Atlético de Madrid, el Getafe al Celta, el Levante recibe al Sevilla, el Rayo visita al Espanyol, el Cádiz recibe al Athletic.