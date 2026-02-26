COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Walter Pandiani: "Demichelis puede ser bueno para el RCD Mallorca, en su carrera como entrenador ha logrado números maravillosos"

El ex del Mallorca y At.Baleares nos cuenta cómo está siendo su experiencia como entrenador, ahora en el Palencia, tras haber dirigido en Primera uruguaya y Emiratos. Mantiene contacto con compañeros del Mallorca y recuerda como experiencia única jugar junto a su hijo en el At.Baleares

Walter Pandiani
00:00
Descargar

Walter Pandiani

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura7:10 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 25 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking