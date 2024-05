Toni Amor: "Me he dejado el 200% en el RCD Mallorca"

Ha sido especial para él, técnico mallorquín entrenando en casa, en su club y ante su familia. Para Toni Amor no ha sido una experiencia más en el fútbol. Ha sido un momento muy intenso, algo más de dos temporadas junto a Javier Aguirre en el RD Mallorca, tres permanencias y una final de Copa del Rey.

Amor dice que no se va decepcionado con nadie, algo triste por no poder continuar pero a la vez agradecido por el apoyo de la gente y el club. También agradecido a lo que les han dado los jugadores durante esta etapa. Aún no sabe a dónde tendrá que ir con esa maleta con ruedas de los entrenadores. Donde Javier Aguirre diga: ¿México?¿Arabia? ¿Japón? ¿quizá España?