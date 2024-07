Rubén Bover, adiós con honores en Andorra antes de llegar al At.Baleares

Como una leyenda, así ha despedido el FC Andorra a quien ha sido su capitán y referente en los últimos años. Rubén Bover llegaba al Principado para fortalecer un proyecto ambicioso, tras ser un emigrante del balón por Inglaterra y Estados Unidos,y llegar hasta la Segunda División. .

En Andorra ha lsido por lo tanto donde ha vivido sus mejores momentos deportivos el centrocampista mallorquín. Pero el centrocampista debía tomar una decisión de presente y futuro a sus 32 años por lo que tras cinco temporadas en el Andorra decidía que había llegado el momento de volver a casa y jugar por primera vez delante de su familia, en Mallorca, en el Atlético Baleares que le había presentado un proyecto ambicioso tras el descenso a Segunda RFEF. Objetivo, intentar regresar a la Primera RFEF.

Bover ha fichado por dos temporadas prorrogables a otra de manera bastante accesible por objetivos, por lo que el mallorquín es el fichaje bandera del nuevo proyecto, un proyecto de jugadores mallorquines que sin duda a poco que funcione bien el equipo engancharán a la afición. El director deportivo, Patrick Messow, admitía en las últimas horas que estaba cerca el fichaje:"soy muy optimista y Rubén Bover va a vestir la camiseta del Atlético Baleares", decía en la renovación del patrocinador, Conecta Balear.

El mallorquín era despedido con honores por el que ha sido su club en el último lustro. Bover intentaba no emocionarse ante sus compañeros así como empleados y directivos del FC Andorra: "voy a intentar no llorar. Me acuerdo cuando llegué que cada uno tenía su camiseta, uno la del Real Madrid, otro la del Manchester. Y Jaume (Nogués, director deportivo) me dijo confía en mí que valdrá la pena. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi carrera. Deseo lo mejor al Andorra que es mi casa, mi hogar, me llevo una familia, el éxito de este club es la gente que lo rodea y que trabaja para el club. Pensaba que no iba a llegar este momento, por cosas de la vida, mi familia es lo más importante y ahora me necesita y por eso me voy", decía en un sentido discurso que finalizaba con aplausos.

Bover llega al Atlético Baleares renunciando a ofertas de Segunda División y Primera RFEF, en concreto dos ofertas de la categoría de plata en la que ha jugado casi 60 partidos y anotado cinco goles estas dos temporadas. Bover es un centrocampista ofensivo, un área a área (box to box) con visión de juego para eliminar líneas y buena llegada a gol, buen lanzador de faltas además. En Segunda ha marcado algunos golazos a balón parado, como el que anotaba ante el Cartagena, un golazo de clase y precisión.









El Atlético Baleares además ha presentado la nueva camiseta para esta temporada, camiseta que ha sido muy bien acogida por los aficioandos balearicos.

