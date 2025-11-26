COPE
El presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho, nuevo coordinador del barrio de Llevant: "Intento ayudar"

El ex boxeador olímpico quiere "devolver a los barrios lo que recibí yo".  "Todas las herramientas son positivas, el deporte es un lenguaje universal". 

Youba Sissoko
00:00
Youba Sissoko

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:27 min escucha

