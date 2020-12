Martin Valjent: "A pesar de las rotaciones este equipo siempre mantiene el mismo ADN"

Imagen: Martin Valjent. RCD Mallorca

El RCD Mallorca parece imparable. El equipo bermellón está realizando una temporada espectacular: Líder de Segunda División con 38 puntos y lleva 16 jornadas sin conocer la derrota. Suma 11 victorias, 5 empates y una derrota. Cuenta con 23 goles a favor y tan sólo 4 en contra. Hoy en Deportes Cope Baleares hablamos con Martin Valjent, que analiza la temporada del equipo de Luis García.

Este Mallorca es mejor que el del año pasado porque “los jugadores que ya estaban tienen una experiencia en Primera División y eso te da mucho”. Valjent cree que este año el conjunto bermellón cuenta con “una plantilla amplia, con calidad y esto te permite jugar cada partido al cien por cien”.

Por otra parte, el defensa bermellón no encuentra grandes cambios en cuanto al estilo de juego de este Mallorca, pero asegura que “hemos adquirido algunos conocimientos en la fase defensa, sobre todo, los de arriba aprietan mucho más cuando no tenemos el balón. Con esta presión alta, el rival se aleja de nuestra portería y robamos más balones en campo contrario. El equipo también está con confianza y trabajando al límite”.

Valjent es uno de los hombres clave del Mallorca de Luis García, el defensa ha participado en 13 partidos de los 17 que ha jugado el conjunto bermellón esta temporada 2020/21. “Personalmente me siento con mucha confianza e intento siempre ganarme el puesto. Aun así, a pesar de las rotaciones este equipo siempre mantiene el mismo ADN y la forma de jugar. Este Mallorca tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere conseguir”, afirma el jugador bermellón.

En relación a la falta de aficionados en los estadios, Martin Valjent afirma que “los jugadores los echamos de menos. El año pasado los aficionados estaban a nuestro lado cuando las cosas no salían tan bien, y ahora con ellos en el campo sería una emoción única porque se merecen disfrutar de esto. Esperemos que puedan volver pronto. Nosotros seguiremos con la intención de proponer un buen fútbol atractivo que le guste a nuestra gente”.

Sobre su famosa peineta vacilando al operador de cámara del Mallorca antes de una entrevista post partido contra el Tenerife: “La verdad es que no sabía que la cámara estaba grabando. No es la imagen que quería hacer pública, pero es parte de mí. Soy como soy, pero tampoco quiero decir que soy una persona vulgar. Si la gente de Mallorca me acepta como soy, al final uno como yo se siente como en casa y esto te da fuerzas y ganas de hacer las cosas cada día mejor. Intento tener siempre buena relación con todos los empleados del club porque son una parte muy importante. Intento tener una relación muy familiar con ellos, a veces te pasas, y tienes la mala suerte de que te graba la cámara”, expresa Martin Valjent.

Por último, sobre el Leganés, el rival del próximo sábado 12 de diciembre: “Nosotros nos preparamos para un partido muy importante. Va a ser un partido en el que tenemos que jugar con mucha ilusión y muchas ganas. Será un partido muy difícil contra un importante rival de la categoría. Nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol y dar el cien por cien”, manifiesta el futbolista eslovaco.