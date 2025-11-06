COPE
Marta Cardona, mejor regatista joven del mundo en 2025: "Fue muy emocionante recibir este reconocimiento además junto a mi madre"

La regatista mallorquina recibía en Irlanda el premio en la Gala de la Federación Internacional de Vela 

Marta Cardona
Marta Cardona

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:01 min escucha

