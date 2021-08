Magín Mir: "Soy consciente del esfuerzo que ha hecho el RCD Mallorca por fichar a Rafa Mir"

Rafa Mir es uno de los nombres propios de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Su gran actuación frente a Costa de Marfil marcando un hat-trick en apenas media hora, le han convertido en uno de los hombres de moda del fútbol español.

Su excelso encuentro frente a la selección africana, le valió para conseguir su primera titularidad del torneo en las semifinales disputadas frente al combinado japonés del ex malloraquinista Take Kubo. Ante el conjunto nipón, fue uno de los jugadores más destacados en la victoria por 0-1 con otro mallorquín como gran protagonista, Marco Asensio. El tanto del balear en el 115 permitió al cuadro dirigido por Luis de la Fuente asegurarse la medalla de plata. La gran final se disputará este sábado a las 13:30 h ante la Brasil de Richarlison, Dani Alves o Diego Carlos.

Para saber como está uno de los protagonistas de la selección española, hablamos con Magín Mir, ex futbolista del RCD Mallorca y padre del delantero Rafa Mir: "Pienso que la selección se merece como mínimo la plata. Sinceramente, creo que le vamos a ganar a Brasil"

Sobre la suplencia del delantero del Wolves durante prácticamente todo el torneo, Magín aseguraba lo siguiente:" La persona que te hace bueno o malo es el entrenador. Los ratitos que ha estado en el campo lo ha hecho realmente bien, pero el que manda, es el míster"

Ante la posibilidad de que su hijo pudiera pertencer al RCD Mallorca, el ex jugador del club, aseguraba que hizo todo lo posible para que su sueño se cumpliera: "Tiene un par de equipos detrás. Me estuve peleando con él para que pudiera venir al RCD Mallorca, pero por una cosa o por otra, no pudo ser. Este año se ha revalorizado mucho por sus buenas actuaciones. Soy consciente del esfuerzo que ha hecho el equipo mallorquín, pero ahora mismo no pueden llegar a las cantidades que pide su actual club."