Luis Blanco sobre el partido del año, Poblense-At. Baleares, en COPE: "El partido no es definitivo en caso de derrota y tenemos opción de aspirar a esa primera plaza"
El técnico balearico elogia a su colega y al Poblense: "se merecen un monumento por lo que están haciendo". Reconoce como un reto "tratar de ser el primero que logre ganar allí"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura3:59 min escucha
