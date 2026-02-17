COPE
Luis Blanco sobre el partido del año, Poblense-At. Baleares, en COPE: "El partido no es definitivo en caso de derrota y tenemos opción de aspirar a esa primera plaza"

El técnico balearico elogia a su colega y al Poblense: "se merecen un monumento por lo que están haciendo". Reconoce como un reto "tratar de ser el primero que logre ganar allí"

Luis Blanco
Luis Blanco

Jordi Jiménez

