COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Lorenzo Fluxá: "Esta medalla de finalizador del Rally Dakar es muy especial"

El piloto mallorquín ha concluido su cuarto Dakar y ha pasado por DEPORTES COPE BALEARES

Lorenzo Fluxá
00:00
Descargar

Lorenzo Fluxá

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura24:04 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking