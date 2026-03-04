COPE
Juan Ignacio Díez de Acharán antes de otra final con el Palmer: "Le digo a los chicos que hay que creer"

El técnico recupera a los internacionales antes de otro duelo directo ante Tizona, tras haber ganado en Cartagena

Juani Díez de Acharán
Juani Díez

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:23 min escucha

