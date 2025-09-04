COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

José Contreras: "Estamos acostumbrados a reinventarnos en el Andratx"

El técnico del Andratx habla de la nueva temporada antes de debutar frente al Sant Andreu y ve muy positivo que haya cinco baleares, cuatro mallorquines en Segunda RFEF. Cuenta con jóvenes llegados del Mallorca

José Contreras
00:00
Descargar

José Contreras

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking