Isabel Dumas: "Los clubes tienen miedo"

La madre que denunciaba en Diario de Ibiza que a su hijo vacunado de 14 años no se le permite hacer deporte con un test de antígenos tras contraer la enfermedad. Revela la tensión que se está viviendo en el deporte.

Isabel Dumas explica que su hijo recibió la primera dosis de la vacuna pero que no se pudo poner la segunda al contraer la enfermedad. Tras pasarla, presentó un test de antígenos porque explica que el IB Salut no le hace una PCR, pero el certificado no le reconoce el test de antígenos. Su club de fútbol no le permitía entrenar y se le denegó acceso a un gimnasio.Nos lo explica.