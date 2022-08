La infección en el pie derecho que ha sufrido Amath Ndiaye ha sido un auténtico calvario para el jugador, que la pasada temporada apenas pudo aportar al equipo.

Hablamos con la Dra Isabel Guillén tras la operación al atacante bermellón en la clínica Cemtro. Afirma que este tipo de infecciones no son infrecuentes y que hay que esperar la evolución de la herida para que cierre bien antes de volver a entrenar. No da tiempo de recuperación pero espera que no sean los seis meses de los que se habló inicialmente.