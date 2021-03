Amadeo Espadaro: "La postura del Govern no se entiende"

El fútbol base sigue peleando por lo que considera una injusticia de cara a los niños menores de 12 años. "Nos hemos movilizado porque creemos que es hora de que esos niños vuelvan a la competición", asegura Amedeo Espadaro, presidente del CD San Francisco que ya estuvo presente en la protesta llevada a cabo hace ahora una semana en la que se reclamó que las competiciones de los niños menores de 12 años se pudiesen reanudar.

Espadaro afirma no entender la decisión del Govern Balear señalando que "vamos a seguir dando la lata porque el análisis coste-beneficio que hacemos nosotros es claramentre favorable el beneficio a los eventuales costes de los posibles brotes que pudiera haber pero es que en el fútbol no ha habido brotes tal y como los definen los científicos y eso quiere decir que el fútbol es un deporte seguro".

Espadaro afirma que la plataforma "SOS FÚTBOL BASE" tiene el apoyo de otras plataformas como la propia SOS Esports o de las federaciones. "La unanimidad es del cien por cien. Todos vemos los beneficios de que puedan volver a competir. Los niños vienen al campo y me preguntan porque no pueden jugar como lo hacen los mayores y ya no digamos los padres que se preguntan el porqué sus niños no pueden competir", comenta El presidente del San Francisco