El Mirall de l'Església 31 de octubre de 2025
Hoy en nuestra una mesa redonda titulada: La muerte, ¿es el final?, el médico Enrique Benito, el franciscano Pere Ribot, y el catedrático emérito de la UIB Climent Picornell, comparten su parecer desde sus diferentes perspectivas.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura28:05 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Cada 'no me consta' de Sánchez es una declaración de debilidad, es una pista de lo que teme"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h