El Mirall de l'Església 31 de octubre de 2025

Hoy en nuestra una mesa redonda titulada: La muerte, ¿es el final?, el médico Enrique Benito, el franciscano Pere Ribot, y el catedrático emérito de la UIB Climent Picornell, comparten su parecer desde sus diferentes perspectivas.

El Mirall de l'Església 31 de octubre de 2025
Redacción COPE Mallorca

1 min lectura28:05 min escucha

