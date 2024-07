Gabriel Barroso: "Mar Abierto es una iniciativa pionera en el mundo"

El proyecto 'Mar Abierto' , que el año que viene tendrá un equipo de vela inclusiva en la edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, se ha presentado esta mañana en el Real Club Naútico de Palma. La iniciativa, impulsada por la Real Federación Española de Vela es una iniciativa pionera como ha señalado a Deportes Cope Baleares Gabriel Barroso, el campeón del mundo de vela adaptada. "Es algo que no se ha hecho nunca y que vea la luz en un evento tan importante en la Copa del Rey de vela lo que pretende es que genere ese impacto", ha explicado Barroso.

Señala Barroso que "la vela adaptada o inclusiva actualmente se ciñe a la vela ligera con embarcaciones pequeñas pero queremos dar el salto a la vela de cruceros porque ya hay barcos que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan conformar un equipo para competir" dejando claro así el objetivo de este nuevo proyecto.

El toledano, impulsor de este proyecto, no esconde su ilusión. "Queremos seguir abriendo puertas y derribando barreras. Se demuestra que si podemos generar un entorno de igualdad en un deporte como el naútico y en un barco, ¿porqué no lo vamos a poder hacer en la sociedad o en cualquier otro entorno laboral? Aquí lo que demostramos es que si se genera un entorno de igualdad lo que prima es su habilidad, no su condición".