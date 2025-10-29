COPE
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

Espacio de Patrium Abogados en COPE

Hablamos del aumento de la venta de herencias ante el ascenso de litigios entre familiares, de la mano de Joan Planas, socio fundador de Patrium Abogados y Toni Albert Planas, abogado de Patrium Abogados.

Espacio Patrium Abogados 28-10-25
