Espacio de Patrium Abogados en COPE
Hablamos del aumento de la venta de herencias ante el ascenso de litigios entre familiares, de la mano de Joan Planas, socio fundador de Patrium Abogados y Toni Albert Planas, abogado de Patrium Abogados.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura6:24 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Hoy es un día para confortar a las víctimas. Para recordar todas las historias de valentía que se vivieron"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h