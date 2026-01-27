PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 4 : ME_MMIX
En este episodio exploramos la innovación y las nuevas narrativas culturales, poniendo el foco en el encuentro entre la tecnología y el arte como motor de experiencias únicas. Hablamos de ME_MMIX, un festival que apuesta por el futuro sin perder de vista el talento local, integrando música, arte digital y creación audiovisual. Para conocer su esencia y su impacto cultural, conversamos con Mateu Malondra, director del festival y una figura clave en el desarrollo de este proyecto. Un podcast original de Cope Mallorca
Alicia Cabrera
Mallorca - Publicado el
1 min lectura9:32 min escucha
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"45 muertos en Adamuz no son motivo para exigir responsabilidades políticas en el Ministerio de Transportes, pero en Rodalies sí se han cobrado cabezas"
Carlos Herrera
Lo último
EPISODIO 4 : ME_MMIX
9:32 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h