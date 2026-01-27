COPE
PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA

EPISODIO 4 : ME_MMIX

En este episodio exploramos la innovación y las nuevas narrativas culturales, poniendo el foco en el encuentro entre la tecnología y el arte como motor de experiencias únicas. Hablamos de ME_MMIX, un festival que apuesta por el futuro sin perder de vista el talento local, integrando música, arte digital y creación audiovisual. Para conocer su esencia y su impacto cultural, conversamos con Mateu Malondra, director del festival y una figura clave en el desarrollo de este proyecto. Un podcast original de Cope Mallorca 

Alicia Cabrera

