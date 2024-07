Cuando piensas en destinos turísticos en España, hay muchas ciudades candidatas a ser la número 1. Benidorm, Marbella o Ibiza son las primeras localidades que a muchos se les viene a la cabeza, debido a que son muy frecuentadas por españoles y, sobre todo, por no tan españoles en fechas vacacionales.

Pero, por supuesto, cuando hay demanda, los precios suben, y estos destinos no son tan baratos como podrían ser otros en nuestro país. De hecho, algunos como Ibiza son considerados "destinos de lujo" para muchos, y es habitual ver veranear en la isla a famosos o millonarios a los que no les falta de nada.

Ibiza se ha convertido en uno de los lugares más turísticos del mundo

Y, pese a que los locales hacen bien en aprovecharse de ello, hay líneas que se han cruzado ya. O por lo menos eso es lo que piensa Laura, una chica de Ibiza que ha compartido en TikTok una cuenta escandalosa de lo que le costó una cena muy normal en un restaurante nuevo. La cantidad es espantosa.

La denuncia de Laura sobre lo que está pasando en Ibiza

En opinión de esta chica, la isla está perdiendo este verano a turistas debido a los altos precios. "Ibiza ya está sufriendo las consecuencias de que sea tan cara este año. Está todo al doble de precio y hay mucha gente que no ha venido, que la temporada este año está mucho más baja que el año pasado. Lo dicen los taxistas, lo dicen en los bares, no están las terrazas llenas como otros años", señala.

Las playas de Ibiza siempre han sido uno de sus grandes atractivos

En los comentarios, mucha gente reafirma lo que piensa Laura. Varias personas, algunos de Alicante o Málaga, reafirman que normalmente suele haber más gente. Y los grandes precios se notan: "Los restaurantes y los hoteles están casi a la mitad muchos. Se nota muchísimo que está todo más bajo que el año pasado, o sea, es increíble la leche que se está pegando Ibiza por los precios tan altos".

Pero es que llega al punto en el que villas de alrededor de Ibiza en el que, incluso bajando precios, no llenan. "Muchas villas se están poniendo a final de julio, como no tienen reservas, están poniendo mini precio", relata Laura en su vídeo en TikTok. Pero eso no es ni mucho menos todo, porque la chica se encuentra con algo mucho peor.

Ibiza es un gran destino a visitar en verano



La cuenta que Laura pagó en un restaurante por dos platos

Esta chica, por trabajo, va visitando diferentes restaurantes para puntuarlos, y en este caso le tocó ir a uno recién abierto en Marina, una localidad de Ibiza: "Muy bonito, muy buena calidad, el servicio... bueno, se equivocaron varias veces pero bueno, es nuevo. Va, pero es nuevo, pero el precio es una barbaridad".

En este caso, Laura fue acompañada por otra persona y se pidieron dos cócteles cada uno y dos platos por persona. Sin postre ni nada. ¿El resultado? 340 euros. "Osea, no esperáis ni siquiera a tener un rodaje porque sois nuevos, tenéis que empezar a hacer un poco de cartera, y a tener nombre, para luego pues intentar pegar palos. Pero no. Abren, y de primeras, toma palos", relata la chica.

Desde luego, se nota mucho el incremento de los precios, pero esto llega a un punto que es muy preocupante y que, sobre todo, mucha gente piensa que va siendo momento de regular. La inflación, en estas situaciones, es lo que tiene.