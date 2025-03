La oportunidad perdida de Abdón Prats

Abdón Prats es un jugador especial para el mallorquinismo. Forma parte de este ciclo histórico del club que arrancó en Segunda B en 2017 cuando se hizo borrón y cuenta nueva. El de Artà volvía a su club tras haberse marchado en busca de oportunidades.

Abdón había jugado en Tenerife y Miranda, ya desligado del Mallorca había hecho una buena segunda parte de temporada en el Racing de Santander en Segunda B, con el que marcó diez goles.

En aquel momento de crisis total en el Mallorca recién caído a la Segunda B, Abdón fue la apuesta para la delantera para sacar al equipo de Segunda B. De aquel momento sólo quedan en la plantilla el capitán Raíllo (el único que vivió aquel traumático descenso) y el propio delantero.

Desde aquel momento, Abdón ha ido teniendo más o menos protagonismo, más en Segunda B y Segunda, incluido el gran gol del ascenso ante el Deportivo. Ha marcado goles importantes como uno por la salvación ante el Rayo Vallecano en la penúltima jornada, o los dos goles en cuartos de Copa del Rey ante el Girona la pasada temporada para llegar a la final de Copa.

Durante estos años, el jugador se ha convertido en referente para muchos aficionados que incluso le corean en Son Moix cuando los partidos se tuercen.

Abdón renovaba hace unos meses hasta 2028. El jugador siente el club como algo propio, se identifica con el Mallorca. Pese a ese valor que tiene el jugador para el club y la afición, su participación en Primera nunca es excesiva con ningún entrenador. De hecho es con Javier Aguirre con quien más ha jugado en primera, con 1255 minutos, pese a las críticas que se llevó el mexicano por no ponerle en la final de Copa (iba a entrar pero las lesiones de dos defensas le hicieron decantarse por otros jugadores).

250 minutos.-

Esta temporada lleva 250 minutos y ha marcado dos goles. La semana pasada el delantero lamentaba en una entrevista en IB3 de la poca participación que estaba teniendo. Abdón dejaba claro que le había afectado jugar tan poco.

"Muchas veces se te pasa por la cabeza lo de marcharte porque al final eres una persona antes que un futbolista profesional. He tenido ofertas de otros equipos de Primera división, ¿las he contemplado?, bueno, te dan confianza, ves que algo bien estaré haciendo para que equipos de Primera se interesen por mi, y después he tenido ofertas de Japón".

Añadía que "hay momentos en los que me hubiera gustado tener más continuidad porque me encontraba bien y también he tenido momentos en los que anímicamente he estado por los suelos".

Dejaba claro que "no me gusta mi papel este año en el equipo, pero intento ayudar en todas las situaciones posibles del equipo y del cuerpo técnico, y no tengo ningún problema con ellos”.

Preguntado por este asunto, Jagoba Arrasate admite que es normal que esté enfadado y añade que prefiere que esté enfadado, porque es señal de que es competitivo y quiere luchar por tener más participación.

El técnico le dio la oportunidad en la recta final de partido ante el Espanyol. En el minuto 75 y con 1-1 en el marcador, el técnico buscaba la victoria dando entrada a Abdón por Dani, de tal manera que pasaba a jugar un 4-4-2, con dos nueves como Muriqi y Abdón, para buscar someter al Espanyol y tener dos rematadores en el área.

Llegaría lo imprevisto, tras haber desaprovechado Muriqi su penalti, por la gran intervención de Joan García, llegaba otro penalti que después se anulaba, la mano de Kumbulla. Y aún llegaría otro del que sería protagonista Abdón, al que hacían penalti, otro penalti polémico. El propio Abdón asumía la responsabilidad, era la ocasión perfecta, lo que llevaba tanto tiempo esperando.

Arrasate admitiría que si está Abdón en el campo debe tirarlo. Sin embargo, de nuevo Joan García adivinaba la pena máxima e intervenía perfectamente. Esta vez Abdón lo lanzó al otro lado del que había lanzado Muriqi, pero el tiro no fue ni ajustado ni lo suficientemente fuerte para batir al bravo portero espanyolista. Abdón se quedaba cariacontecido. El capricho del destino aún daría otra oportunidad, porque Quintero ordenaba repetir. Abdón se había quedado petrificado esperando y el toque de Cheddira evitando que él rematara supuso la repetición del penalti. Un lío. Esta vez ya fue Muriqi quien lanzó y convirtió dando la victoria al equipo.

Abdón ha participado en 19 partidos esta temporada pero sólo ha sido titular en uno, ante la Real Sociedad. También fue titular en el pésimo encuentro en Pontevedra de Copa que supuso la eliminación, en el que tuvo una ocasión solo ante el portero que no convirtió.

La trayectoria de Abdón.-

Abdón marcó 12 goles en Segunda B, lograron el ascenso. A la siguiente en Segunda División anotaba cinco goles pero uno de ellos forma parte de la historia, el que cerraba la remontada ante el Deportivo para ascender a Primera en aquella noche de Sant Joan con Moreno en el banquillo.

Aquel gol convirtió a Abdón Prats en ídolo mallorquinista. Después en en Primera no marcaría en la 19-20, vendría el descenso. A la siguiente en Segunda, marcaba diez goles en otra temporada de ascenso con Luis García 10 goles en la 20-21. En la 21-22 vendría otro de sus goles mágicos, al Rayo Vallecano en Son Moix para conseguir una salvación que parecía imposible, con Aguirre en el banquillo. Y otros goles importantes son sus dos tantos al Girona en cuartos de la Copa del Rey en una temporada histórica porque acabarían llegando a la final la pasada campaña.

Para muchos aficionados, Abdón es un poco ese jugador fetiche, ese jugador de la tierra al que quieren en el equipo, en más de una ocasión se le corea en Son Moix cuando el partido no está claro.