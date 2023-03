Incendio en un petrolero frente a la costa de Oporto

El incendio destado el martes en el barco Greta K frente a las costas de Oporto permanece activo este miércoles controlado, más de 16 horas después de la alerta, según ha trasladado la capitanía del puerto de Oporto. "Todo sigue igual que anoche (martes). El barco (que transporta combustible refinado) permanece a unas 11 millas de la línea de costa (casi 18 kilómetros) y cuenta con dos remolcadores de puerto que brindan asistencia, mantienen la posición y enfrían las estructuras con chorros de agua", ha dicho a Lusa, el comandante del Puerto de Aveiro.

Según el capitán de Navío Silva Rocha, en torno a las 07:00 horas, el capitán y dos tripulantes permanecieron en el lugar y en los remolcadores para brindar la asistencia técnica necesaria. "Estamos a la espera de la llegada de la Fragata Corte-Real de la Armada para que posteriormente los equipos técnicos puedan hacer una valoración más rigurosa de lo que ocurre en el buque", ha señalado.

El incendio se inició en la tarde de este martes, 21 de marzo.

Según la Armada portuguesa, la alerta se dio alrededor de las 15:30 horas del martes al "Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, de la Armada" por un "incendio en el petrolero Greta K, con bandera de Malta, que navegaba a una milla y media de la costa, a unos tres kilómetros, junto a Praia dos Ingleses, en Foz do Douro, con 19 personas a bordo, todas de nacionalidad filipina". Según el capitán del Puerto de Aveiro, no hubo derrame de combustible, manteniéndose el buque en su integridad física. A las 07,00 horas se encontraban en el lugar una embarcación de salvamento, otra de la Policía Marítima y dos remolcadores del puerto. "No hay heridos que reportar. Solo uno de los tripulantes fue trasladado al hospital con quejas en una mano", ha dicho el capitán Silva Rocha.

El barco Greta K, que se incendió frente a Foz do Douro, en Oporto, se encontraba a las 17,45 horas, en el momento del siniestro, a cuatro kilómetros de la costa, procedente del puerto de Sines, según la aplicación Marine Traffic. El barco en llamas se dirigía al puerto de Leixões, en Matosinhos, agregó la fuente de Protección Civil. El martes por la noche, la tripulación fue evacuada, quedando tres, y el buque estaba siendo remolcado lejos de la costa, según la Armada portuguesa.

La Administración de los Puertos de Douro, Leixões y Viana do Castelo (APDL), que disponía a bordo de un práctico de barra para dar apoyo al buque que se dirigía a Leixões, logró embarcar rápidamente tres remolcadores para ayudar a combatir el incendio. El Capitán del Puerto de Douro y Leixões también comprometió dos embarcaciones de la Estación de Salvavidas de Leixões, según un comunicado de la Marina. El buque, que lleva "a bordo diésel y combustible para aviones (jet fuel) y no tiene crudo", fue remolcado a una zona alejada de la costa.

El martes, la Armada indicó que estaba reforzando el material y los equipos para combatir la contaminación en caso de que se presentara un foco de contaminación, mientras que el Instituto Hidrográfico, de la Armada, también estaba monitoreando la situación por la eventual necesidad de cálculo de la deriva, en caso de una fuente de contaminación.