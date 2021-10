Vecinos de Teis esperan desde hace varios meses información sobre la biblioteca anunciada para el barrio

Malestar entre los vecinos de Teis y también las Anpas de los centros del barrio ante la falta de información sobre la nueva biblioteca que anunció el Gobierno socialista de Vigo para la zona. Lamentan que desde el concello de Vigo no se les facilite información concreta sobre estaa nueva infraestructura, qye se ubicará en el edificio del antiguo ambulatorio. También lamentan que no se les garantice que se trate de una instalación cultural con fondos para préstamo y no una simple sala de lectura.

Denuncia que han hecho pública tanto las Anpas como las asociaciones vecinales en las últimas horas. Además, también han recordado que llevan tiempo demandando al Ayuntamiento "información y participación" en relación a este proyecto y han criticado que antes del verano solicitaron reunirse con todos los grupos municipales para conocer sus propuestas y opiniones, y a pesar de que "todos los partidos políticos participaron", el PSOE que es el que está en el gobierno "no lo hizo", han lamentado.

Poco después de estas reuniones y "tras la insistencia de las organizaciones del barrio", consiguieron que el concejal de Cultura, Abel Losada mantuviera un encuentro con dos representantes de las Anpas, señalaron. "En esa reunión, el Ayuntamiento no aclara algo básico para nosotros: que la biblioteca que se va a inaugurar en el barrio va a tener libros en préstamo y personal bibliotecario, estándares mínimos para poder llamarse biblioteca", han lamentado.

El Concello de Vigo fijo reunión para septiembre, pero todavía no se ha celebrado

Según han apuntado, tras esa reunión el gobierno local se comprometió a fijar un nuevo encuentro para septiembre, para que representantes municipales acudiesen al barrio a explicar a las organizaciones los trámites que se están realizando y escuchar sus propuestas. Llegado el mes de octubre, han denunciado que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a las "reiteradas peticiones de reunión", haciendo un "desplante" a los vecinos de Teis. Finalmente, han advertido de que no encuentran "por ninguna parte" la licitación del proyecto, cuyas obras "deberían empezar este año".