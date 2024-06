La rudimentaria flecha negra que aparece en la fotografía de este artículo está en el barrio vigués de Valladares. Con seguridad la ha pintado alguna persona o muy solidaria con los peregrinos o muy harta de que le pregunten cómo llegar a Santiago. Porque en Vigo, los peregrinos se pierden. Y preguntan, claro. El Ayuntamiento de la ciudad se ha negado hasta hoy a señalizar el Camino y las consecuencias las pagan los caminantes.

"Creo que no te sientes bienvenida. En este tiempo en Vigo no me he sentido bienvenida, así que para mí, siendo sincera, no ha sido una buena estancia. Creo que no es algo bueno para la ciudad", ha dicho a Cope una turista alemana nada más abandonar el albergue para seguir camino hacia Redondela.

"Perdí una hora en la ciudad, me costó mucho trabajo encontrar el hostal. Viajo sin smartphone, solo tengo un teléfono para hacer llamadas y me perdí con mucha facilidad. Para mí fue muy duro", añade.





"Es así. En todo el país la señalización es muy buena, pero en esta ciudad no la encuentras", asegura una turista belga, acompañada de otra que afirma que "no está claro a dónde tienes que ir y empiezas a dar vueltas, a ir y volver". Para una caminante japonesa "es todo bastante confuso", aunque en su caso se guía por las aplicaciones de su teléfono móvil.

¿Por qué?

Todas estas peregrinas preguntan por qué no hay mojones que descuenten los kilómetros hasta la Praza do Obradoiro ni flechas amarillas que les ayuden a escoger con tino en cada bifurcación. Y la explicación no es sencilla.

"Buena pregunta", dice Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo, administración responsable del Camino y con la que el Ayuntamiento de Vigo mantiene un enfrentamiento desde prácticamente el momento en que su alcalde, Abel Caballero, alcanzó la Alcaldía hace ya 17 años.

"Tenemos que preguntárselo al alcalde. Nosotros desde la Xunta no tenemos capacidad para sin consentimiento municipal poner carteles. Esa es una competencia municipal. En cualquier otra ciudad de Europa, absolutamente en todas, están encantadas de señalizar el Camino", dice Ortiz, que insiste en que sin la colaboración del Ayuntamiento no se pueden poner las señales, pero el Ayuntamiento de Vigo "dice que no quiere hacer publicidad a otra ciudad que no sea Vigo", algo que la Xunta afirma no comprender, ya que, al final, el Camino sirve también para promocionar esta ciudad del sur de Galicia.

La propia Ortiz reconoce que cuando tomó posesión de su cargo y se reunió con Caballero esta fue uno de los asuntos que puso encima de la mesa. La respuesta del alcalde, según Ortiz, es que se encargaría él de señalizar.

El Ayuntamiento

¿Y qué dice el Ayuntamiento? Preguntado por COPE, y por problemas de agenda de alcalde y concejales, respondió a través de un WhatsApp, que aquí se replica literalmente: "Estamos esperando la ejecución de los recursos del Ministerio, en estos momentos estamos con la tramitación administrativa para la licitación, para hacer la señalización de todo Vigo, con grandes mapas interactivos. Hay que hacer la señalización en la modernidad".

La Xunta, para evitar que los peregrinos se pierdan, consiguió hace un par de años la colaboración desinteresada de pequeños negocios a pie de calle, que se ofrecieron a poner en sus escaparates unas pegatinas con las flechas amarillas. No es lo mismo, pero al menos permite saber a los peregrinos que, como mínimo, no están tomando el camino equivocado, lo que puede ser muy frustrante cuando llevas muchas horas de caminata.





Los vigueses

Y de esta situación, ¿son conscientes los vigueses? ¿Y qué piensan? Se lo hemos preguntado a unos cuantos:

"Forma parte del Camino porque la gente pasa por aquí y hay patrimonio también y debería haberlas. No molestan unas fechas. Hay cosas peores que rompen más la belleza estética", afirma una joven el casco antiguo de la ciudad, opinión que comparte un hombre pese a que no sabía nada de esta polémica, o una tercera que entiende que "deberían ponerlas porque si no tienen que andar siempre con el móvil buscando por dónde ir y sería bastante bueno porque por Vigo pasan casi todos los peregrinos".

Cuesta pensar que esta situación obedezca a algo más que a una decisión personal del alcalde, pero mientras él no dé luz verde, Vigo continuará siendo la excepción que confirma la regla y la única ciudad por la que pasa el Camino de Santiago que se niega a señalizar el trayecto.