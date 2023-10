COPE ya tiene su propio canal de WhatsApp: cómo seguir y qué mensajes te llegarán a la aplicación

Tienes un nuevo mensaje en tu WhatsApp. No, no es el grupo de tu familia. Tampoco son tus amigos avisándote de la comida de este sábado. Es COPE contándote la última hora de la investidura de Pedro Sánchez. Es tu radio avisándote de lo que opina Carlos Herrera sobre la última polémica en la política nacional. Son Paco González y Manolo Lama cantándote un gol de tu equipo favorito. Pero no te han engañado tus ojos. Es la nueva herramienta del servicio de mensajería con la que tendrás las noticias más relevantes del día sin salir de la aplicación.

COPE ya tiene un canal de WhatsApp para informarte, entretenerte, estar al día con la actualidad del deporte y estar a la orden del día en el ámbito religioso. Puedes suscribirte haciendo clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029Va7mhzuFy727NNxqlL1u

A esta aplicación te llegarán las opiniones de los locutores más relevantes de la radio nacional. Conocer el punto de vista de Carlos Herrera sobre cualquier tema será tan fácil como abrir el servicio de mensajería. Todos los goles de 'Tiempo de Juego' con Paco González y Manolo Lama o la mejor información deportiva de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño estarán en el mismo sitio donde intercambias mensajes o llamadas con los tuyos.

Ángel Expósito también te saltará como una notificación más con su última aventura por el mundo en 'La Linterna'. El repaso a las noticias del día de 'Mediodía COPE' lo tendrás en la aplicación verde a golpe de dedo. El mejor entretenimiento de 'La Tarde' con Fernando de Haro y Pilar Cisneros llegará a tu WhatsApp al instante. Ni que decir tiene que el 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting estará en tu servicio de mensajería, así como el calor y la compañía que transmite Carlos Moreno 'El Pulpo' cada noche te llegará a tu lista de mensajes por leer. Recuerda pinchar aquí para estar al día de todo lo que ocurre a tu alrededor.

Cómo seguir a COPE en WhatsApp

Es muy sencillo tener los canales de COPE y 'Tiempo de Juego' en tu WhatsApp. Solo tienes que abrir tu aplicación, llegar a la pestaña de 'Novedades', bien sea en la parte superior en Android y en la inferior en iOS. Una vez entres en esta pantalla, necesitas buscar esta radio. Para ello, acude al buscador, pon COPE y presiona sobre la opción 'Seguir'. Si no lo encuentras, pulsa aquí. Ya tendrás el canal de COPE entre tus mensajes, pero para estar al tanto de todo lo que esta radio te ofrece, debes activar la campana situada en la parte superior derecha. Desde ahí puedes habilitar y deshabilitar las notificaciones.

Este canal será unidireccional, es decir, la plataforma no te dejará responder los mensajes que COPE te envíe a esta conversación. Para estar en contacto con la radio, te recordamos que cada programa tiene sus servicios de mensajería propios con los que interactuar. Dentro de este servicio, COPE te enviará las últimas noticias, vídeos y audios más relevantes. Una selección de lo indispensable para tu día a día que te llegará en forma de notificación a tu teléfono móvil como si se tratara de un mensaje de un amigo.

¿Te preocupa la privacidad?

Lo entendemos. Puede parecer una intromisión aparecer en el mismo lugar donde hablas con un amigo o un familiar. Tratamos de mantenerte al día con la información que te cuentan los mejores comunicadores de la radio española sin acudir a nuestra página web o las redes sociales. Estas últimas sufren una grave crisis en cuanto a las cuentas fake y las creaciones con la inteligencia artificial. Siguiendo a COPE en WhatsApp encontrarás informaciones veraces, opiniones reales y vídeos y audios sin filtros que puedan estar falseados, cumpliendo con el compromiso que tiene esta radio con cada uno de sus oyentes.

Además, tu pertenencia a este grupo que compartirás con miles de personas no se verá comprometida en cuanto a que no serás visible para otros. Ni tu número de teléfono, ni tu nombre quedarán expuestos para otros seguidores de COPE. Tu información personal estará segura en todo momento y nadie conocerá si tienes a esta radio en tu WhatsApp. Nuestro único interés es que tengas la mejor información, el entretenimiento, las opiniones, el deporte y el acceso a todo lo que tenga que ver con la religión de una manera más cómoda. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029Va7mhzuFy727NNxqlL1u