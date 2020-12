Usar unas gafas buenas es fundamental para proteger nuestros ojos

Bien, queda una semana para que sus Majestades los Reyes Magos de Oriente pasen por nuestras casas y las llenen de ilusión. Estoy segura de que la mayoría ya habrá enviado su carta, pero para los más rezagados hoy quiero traer una propuesta que me parece muy útil para muchos aspectos de nuestras vida y que en muchos casos se hace fundamental. Vamos a hablar de gafas y lo hacemos con la ayuda del optometrista Enrique Valcárcel, gerente de Óptimas Contalén.

Elegir la gafa adecuada es fundamental y por ejemplo, si nos gusta practicar deportes de invierno, este elemento puede llegar a ser clave. Uno de los aspectos que no pueden faltar en una buena gafa de sol en la nieve es tener un buen factor de protección. Y es que cuando se habla de protección no se debería escatimar. Enrique me comentaba que muchas personas compran gafas de sol en sitios no profesionales, estas no cuentan con el filtro adecuado. Esto sería engañar al ojo.

La gafa de sol, la que nos protege, se asocia sobre todo al verano. Pero no debería ser así. De hecho hay muchas personas que las usan durante todo el año y es que su función, la de protegernos, es necesaria siempre. Independientemente de si hace frío o calor.Y sabiendo esto. ¿Qué le debemos pedir a una gafa que utilizamos durante todo el año? ¿Qué cualidades tenemos que exigir a una buena gafa? Enrique Valcárcel también nos lo ha explicado. Y tambien nos ha dado una serie de propuestas de regalo para esta Navidad 2020. Si todavía no has enviado la carta a sus Majestades, toma nota.

Por cierto, hablamos de la vista. Siempre es conveniente hacer revisiones anuales, a principio de año puede ser una buena fecha. Pero tampoco podemos olvidarnos del oído. Revisiones sobre todo cuando hablamos de nuestros mayores. Además, seguro que en estas fechas te puedes aprovechar de promociones especiales para que un regalo de este tipo no suponga un gasto elevado. Incluso a través de un bono regalo. Esta puede ser una buena opción para regalar en estas fechas tan especiales a aquella persona que tu desees.