Tensi González, firme en su compromiso con los más necesitados en Vigo a sus 84 años

Los vigueses en apuros saben desde hace 45 años que siempre pueden contar con Tensi, que es como todo el mundo conoce en la ciudad a Hortensia González, presidenta de AFAN, acrónimo de Asociación Freixeiro de Ayuda al Necesitado.

Tensi se encamina hacia su 85 cumpleaños pero sigue firme en el propósito que abrazó cuando decidió abandonar su profesión como profesora de autoescuela para ayudar a los demás: "Mientras tenga un hilito de vida y no me aburran los políticos yo sigo, como dice la canción: no pares, sigue, sigue", entona Tensi en COPE.

De aspecto rubicundo y verborrea ágil y certera, Tensi fue reconocida por la ciudad en 2021 como Viguesa Distinguida por su labor concienzuda al frente de AFAN, asociación que ha servido como boya en algún momento de sus vidas a muchas familias de la ciudad que pueden decir que en las estanterías de AFAN nunca ha faltado para ellas al menos lo más básico de una dieta equilibrada.

Hasta hoy.

TARJETA MONEDERO

Porque Tensi lleva meses alertando de que su asociación no puede funcionar como lo hacía. ¿La causa? La retirada del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) que se dejó de distribuir el año pasado y se sustituyó por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), un nuevo programa que es gestionado y distribuido en exclusiva solamente por parte de Cruz Roja.

"Desde que retiraron la ayuda de alimentos para que Cruz Roja dé tarjetas, yo sigo teniendo las mimas familias, porque cada vez me llegan más personas, pero no tengo producto", afirma. Y es que Tensi ayuda a unas 6.000 personas al mes. Para mañana mismo tiene que preparar comida para 48 familias, a las que ya tiene anotadas para que se pasen por la sede de AFAN.

Si la asociación continúa funcionando es porque "ya se sabe Vigo lo solidario que es", y los vecinos siguen donando, porque algunas empresas de pescado dan alimentos o porque la misma Tensi compra producto con su pensión.

Tensi no se explica cómo puede ser que si las personas necesitadas disfrutan ahora de una tarjeta monedero con la que adquirir alimentos en los supermercados, el número de demandantes de alimento que recurren a ella en busca de ayuda no disminuya, más bien al contrario. Y mientras, en sus estanterías escasea la pasta, el arroz o la leche.

¿pOSIBLE JUBILACIÓN?

Tanto es así que incluso se le ha pasado por la cabeza abandonar muy a pesar de que está segura de que este trabajo contribuye a su buena salud. Pero no se lo permite ni su trayectoria, ni su conciencia: "Me entra una madre con los niños por la puerta y ves que no tienen y ¿qué dices? ¿Qué no? La comida no se le puede negar a nadie. Que le niegues una ropa de vestir, que le niegues otra cosa, vale, pero la comida, no, coño", dice.

Las ayudas del Concello y la Xunta, junto con las donaciones de particulares, han permitido a esta luchadora de carácter indomable seguir al frente de su asociación, pero Tensi avisa: "Yo no quisiera cerrar, porque te voy a decir una cosa: van a quedar muchas personas en la calle, y muchas personas abandonadas. Se darán cuenta cuando yo dé un cierre, entonces se darán cuenta, pero ya va a ser tarde".

Aunque no quiere meter a "todos los políticos en el mismo saco", sí los señala cuando afirma que la solución a los problemas de su asociación, que comparte con otras en Vigo, pasa por que "los cabezas cuadradas" que tomaron algunas de las decisiones que tanto están perjudicando a asociaciones y familias rectifiquen.

Eso sería suficiente para que Tensi continúe al frente de AFAN ayudando a quien se lo pida sin la necesidad de enviar mensajes de SOS a través de los medios de comunicación, los cuales no deberían pasar por sus instalaciones más que para dar testimonio de que esta mujer continua un año tras otro en su puesto ayudando de los demás.