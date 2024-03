Tecnología viguesa para cerrar con éxito más de 220 operaciones de rescate en 2023 en todo el mundo

Si la empresa viguesa Centum y la tecnología que utiliza hubiese existido en 1972, año del accidente en Los Andes del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que chocó contra una montaña de esta cordillera, es muy posible que Juan Antonio Bayona no hubiese pisado ayer la alfombra roja de los Oscar, o al menos no con 'Sociedad de la nieve', película inspirada en aquella tragedia.

Y eso es así porque Centum ha inventado una tecnología capaz de encontrar con muy alta precisión a personas perdidas en montañas nevadas, bosques frondosos o incluso en el océano.

"Somos conscientes de más de 220 operaciones en las que se rescató a personas gracias a 'Lifeseeker'. No siempe con vida, es cierto que muchas veces el tiempo es crítico en este tipo de opoeraciones y a veces no se llega a tiempo. Las condiciones en caso de accidente a veces lamentablemente no pemiten rescatar con vida a esta persona pero en un elevado número de casos gracias a esta tecnología se ha podido rescatar a las personas con vida", ha dicho en COPE el director general de Centum, Héctor Estévez.

Estévez se refiere a rescates únicamente de 2023, y la cifra podría ser incluso mayor ya que, como él mismo reconoce, su tecnología la utilizan organismos estatales de diferentes países, no siempre dispuestos a facilitar toda la información que poseen.

Tecnología punta

¿Pero qué es Lifeseeker y cómo funciona? Pues parte de una idea muy simple: la de que todo el mundo lleva un teléfono móvil en su bolsillo, lo que Héctor Estévez define como la mejor baliza, tenga o no cobertura.

"Es como muy sencillo y a su vez muy complejo. Desde el punto de vista del concepto, hace años nos empezamos a plantear que el teléfono móvil iba a ser la baliza más extendida del mundo, todo le mundo iba a llevar de forma natural un teléfono o más de uno encima con lo cual pensamos en cambiar el paradigma de la búsqueda. Llegamos a la conclusion de que si en lugar de buscar de formar visual, a través de la ventanilla o con otros medios, buscábamos su teléfono móvil, podríamos encontrar a la personas de una forma más eficaz", explica Estévez.

Teléfono móvil

¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente, se instala en un drone, un helicópetro o un avión 'Lifeseeker', una caja llena de tecnología que permite localizar esos teléfonos aunque no tengan cobertura por encontrarse en lugares verdaderamente inhóspitos. Para ello, esta tecnología crea una red falsa de telefonía, de modo que engaña al terminal para que envíe una señala que permita ser encontrado. Y junto al teléfono suele estar su propietario.

"Aunque esté sin cobertura, como nosotros vamos volando hasta el sitio donde el movil está y lellevamos esa cobertura, irreal, que es falsa, el móvil la ve e intenta hablar con nosotros y ese es el mecanismo de base que usamos para estimuilar al móvil y después completar todo el proceso de búsqueda", explica Estévez.

Normalmente, a estas personas se las localiza con un marge de erroer de metros. Esta tecnología ha sido adquirida recientemente por la Xunta de Galicia para incorporarla a drones de búsqueda, un proyecto llamado Drone Finder tras el cual está está empresa de I+D que ha pasado de 15 a 65 trabajadores en cuestión de dos años. Talento puro.