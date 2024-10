Reivindican en Vigo las hamburguesas, las salchichas o el atún vegano

Fin de semana vegano en Vigo con la celebración de la cuarta edición de Vegana.gal, una feria nacida en 2021 como respuesta a la necesidad de un público implicado en la búsqueda de todo tipo de productos que eviten los ingredientes de origen animal en su composición. Pero la feria, como el movimiento vegano, es mucho más: "el veganismo va más allá de la alimentación, va de cómo nos vestimos, qué cosmética usamos y qué acciones son respetuosas con animales y medio ambiente", ha dicho en COPE Rebeca Bande, organizadora de la feria.

La feria es, pues, también un foro de reivindicación, una forma de estar en el mundo y un lugar en el que alzar la voz contra cuestiones con la que no se comulga, por ejemplo, los movimientos del sector cárnico o conservero para tratar de impedir que su vendan productos veganos como si fuesen hamburguesas, salchichas o atún en lata, nombres que según las patronales de ambos sectores aluden a otro tipo de productos por lo que no debería aparecer en los etiquetados de los productos veganos.

Un conflicto ficticio

"El conflicto existe para quienes están preocupadas. Pienso que hay sectores, lobbies, porque existen, que están preocupados por el creciente aumento de consumo de alimentos de origen vegetal", señala Bande. Tanto ella como el resto de quienes organizan la feria, que el año pasado triunfó en Madrid, tienen claro que "la hamburguesa es un tipo de preparación", no un producto que necesariamente ha de llevar carne animal.

"Que haya quien quiera faltarle al respecto a las consumidoras me parece grave porque al final estás diciendo que la gente equivocadamente, que es en lo que se basan estas personas, equivocadamente están comprando productos que no lo son. Hombre, ¿que alguien se despiste? No lo sé, pero tenemos ejemplos al contrario", señala Bande que pone de ejemplo el brazo de gitano, nombre con el que se conoce a un bizcocho enroscado.

"Si queremos ser puristas tenemos que serlo para todo, no vale querer denunciar lo que creemos una amenaza. Yo realmente creo que detrás de esas denuncias hay una amenaza y una preocupación. Yo realmente querría convidar a estas personas productoras a una reflexión: la evolución siempre ha sucedido por esta capacidad de adaptarse a las circunstancias, y a día de hoy hay empresas, y empresas gallegas, y además lo decimos con muchísimo orgullo, que están en este camino, tenemos empresas del mundo conservero que están fabricando atún vegano, tenemos empresas del mundo del pescado que están haciendo equivalentes con origen vegetal. Y creo que esas empresas están sabiendo ver, ya no te digo éticamente, sino económicamente esa trasformación y están siendo las pioneras y son proyectos que están presentes en Vegana.gal", defiende.

De todo esto, y de mucho más, es de lo que se hablará este fin de semana en Instituto Ferial de Vigo, espacio de encuentro entre expositores que llevan sus proyectos tanto de productos como de servicios veganos. Durante dos días habrá charlas, con un programa ambicioso que incorpora a un nutricionista como Aitor Sánchez, mesas redondas, showcookings, y hasta una una zona infantil con su propio programa o una zona dedicada al arte como medio de activismo.