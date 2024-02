¿Qué hacer si te muerde un pitbull y no te quiere soltar?

¿Te imaginas que un pitbull de mandíbulas cuadradas se abalanza repentinamente sobre ti, te muerde el pie y decide no soltarlo durante una media hora? Pues exactamente eso es lo que le sucedió el pasado fin de semana a Tania, una mujer y madre de 35 años, en Cangas do Morrazo.

Lo que le pasó a Tania, sin que mediase provocación alguna, le puede suceder lamentablemente a cualquiera porque no todos los propietarios de perros son igual de conscientes del potencial peligro que pueden suponer sus animales para los demás. De hecho, a Daniel Canela, experto en conducta canina y en ayuidar a los seres humanos a comunicarse con sus perros, no le sosrpende demasiado este suceso.

"Me sorprende y no a la vez. Siempre digo que lon que me sorprende es que no pasen más, desgraciadamente, casos como este, ya que la irresponsabilidad muchas veces de los dueños con sus perros lleva a que ocurren este tipo de situaciones", ha dicho en COPE Canela.

El rescate

Afortunadamente para Tania, un vecino de su mismo edificio escuchó sus gritos, bajó a la zona del skate park de Rodeira, y la ayudó introduciendo un mazo de cocina entre las fauces del perro para conseguir que la soltase.

El pitbull, por cierto, está catalogado como raza PPP, acrónimo de perro potencialmente peligroso, lo que no impidió que estuviese suelto y sin bozal, por lo que Tania ha denunciado los hechos a la Guardia Civil.

Los consejos

De una situación así nadie está a salvo, por eso la pregunta es qué hacer y, según Canela, lo primero es mantener la calma.

"Cuanto más nerviosos nos pongamos nosotros más nerviosos se va a poner el perro y cuanto más nos movamos, más nos va a atacar, más se va a despertar el intinto depredador del perro y más nos va a morder y atacar", afirma Canela.

"Por un lado, intentar mantenerse tranquilo siempre y moverse lo mínimo posible. La gente si el perro te muerde el pie tiende a zarandear el pie. Lo ideal sería quedarnos totalmente inmóviles. Quietos, y más con un perro de raza PPP que cuando hacen la presa lo que van a intentar, si tú te mueves, es desgarrar, y ahí es cuando viene el problema serio", añade.

En todo caso, insiste Canela, la responsabilidad es siempre del dueño de perro, el cual, si está bien educado no tiene por qué mostrarse agresivo con los demás.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado