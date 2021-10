La Policía de Vigo explicará a usuarios las normas de la DGT para un correcto uso de los patinetes eléctricos

La Policía Local de Vigo informará hasta el próximo 7 de noviembre a los usuarios de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) del correcto uso de sus medios de locomoción, sumándose así a la campaña de la DGT, que prevé para entonces sanciones para quienes incumplan la normativa, en vigor desde el pasado enero.



“Este tipo de vehículos deben cumplir las normas de circulación como el resto de conductores. No pueden circular por las aceras, no pueden circular por zonas y vías peatonales, y tienen que circular por el carril bici o el carril patinete, o bien por los sitios en los que está autorizado”, ha dicho este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un mensaje enviado a los medios de comunicación.



La campaña de la DGT, anunciada ayer, trata de sensibilizar a los usuarios de VMP y bicicletas de que circular por espacios peatonales no sólo está prohibido, sino que además es peligroso. El incremento de este tipo de vehículos ha venido siendo tendencia en toda España y Vigo no es una excepción, de modo que hasta el 7 de noviembre la Policía Local comunicará y advertirá a sus usuarios de la normativa, pero a partir de entonces se enfrentarán a sanciones.



“Todos somos peatones y todos tenemos que velar por la seguridad en la ciudad”, ha dicho Caballero. La modificación de los reglamentos de Circulación y Vehículos entró en vigor el pasado 2 de enero tras la aprobación por parte del Gobierno en noviembre del año pasado de un Real Decreto que definía qué es un VMP y delimitaba los espacios por los que pueden circular en la vía pública, entre los que no se encuentran las aceras ni las sendas peatonales. Los VMP son considerados vehículos a todos los efectos y sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, como el resto de conductores de coches y motos.



Esas normas especifican que los conductores de estos vehículos están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo. Además de por las aceras, estos vehículos tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.