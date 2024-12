Le entran las prisas por celebrar la Navidad en Vigo y la propuesta que les hace a sus vecinos les deja descolocados: “Podéis ayudar”

Aquí no hay quien viva o La que se avecina, dos series que han marcado a toda una generación en España y que relatan una situación que todos hemos vivido alguna vez: la difícil convivencia entre los vecinos.

Y no, no estamos queriendo decir que siempre tenga que haber mala relación con ellos o que en todo momento pase, pero lo cierto es que, en algún momento, acaban surgiendo rencillas que tienen que ser superadas.

Que si te ha caído gran parte del agua de lo que ha tendido el vecino de arriba, que si el repartidor se equivoca y llama a tu puerta, o cualquier nimiedad que haya provocado una disputa en una reunión de vecinos. Cualquier cosa suscita una pelea que puede acabar en las redes sociales.

EFE Cartero echando cartas en los buzones de una comunidad de vecinos

Y te lo decimos con conocimiento de causa, porque hay una cuenta en X, antiguo Twitter, (@LiosDeVecinos) que se dedica a recopilar estas disputas entre vecinos y, al final, consigue que se vuelvan virales.

Sin embargo, como te decíamos, no todo es siempre malo, y a veces surgen grandes relaciones entre vecinos a partir de pequeñas cosas.

Si no, que se lo digan a estos vecinos de Vigo. Y es que a una de ellas le han entrado las prisas por celebrar la Navidad. De sobra sabes que la ciudad gallega es una de las que más viven estas fiestas, solo hay que echar un vistazo a su decoración.

La propuesta que hace para convencer a sus vecinos

Lo cierto es que en este puente de la Inmaculada, normalmente, es cuando nos ponemos a poner toda la decoración navideña en nuestra casa. Claro, es cuando tenemos los días más liberados en cuanto a planes y cuando más pega hacerlo, ya que quedan apenas días para la buena noticia.

En cuanto a las ciudades, ya lo sabes, ya están decoradas desde el último fin de semana de noviembre, y eso nos hace entrar en un ambiente navideño mucho antes. Sin embargo, no todos los lugares a los que vayamos estarán decorados.

Y es lo que pasa en este edificio de Vigo, donde una de las vecinas ha sentido que la comunidad no está para nada decorada y ha querido hacer una petición a todos los vecinos.

Por eso, no se le ha ocurrido otra cosa que colocar una encuesta personalizada en el rellano. Era un folio con una tipografía preciosa rellena de colores tan navideños como el rojo y el verde, y en ella hacía una pregunta a sus vecinos.

“Soy Leonor, vecina del primero izquierda, y este año me gustaría pintar los cristales del portal. Por supuesto, con unos rollos especiales para cristales” comenzaba diciendo.

“Espero que pueda y responder por aquí. Por supuesto, podéis ayudar” terminaba diciendo.

Abajo de la nota, colocaba una encuesta manual para que se apuntaran aquellos vecinos que sí querían que ella pusiese la decoración navideña. Afortunadamente, todos los vecinos se han posicionado a favor.

La nota que le dejan en el parabrisas tras aparcar

La cuenta @LiosDeVecinos de X, antiguo Twitter, se dedica a recopilar anécdotas que pasan entre vecinos y en la calle. Por eso, no es de extrañar que esta anécdota la haya recogido, porque no está del todo mal.

Y es que le pasó a un joven al recoger su coche en el garaje. Lo cierto es que llegó a su coche, como haría cualquier persona normal, y se fijó en que le habían dejado una nota en el parabrisas.

Seguramente, asustado, se habría apresurado a verla en caso de que se tratara de una multa. Pero no, era una nota escrita a mano que requería mucha atención.

Podía haber sido una nota de esas que indican que te han dado un golpe en el coche y, para no dejarlo morir, te han avisado para que no caiga en saco roto. Sin embargo, tampoco se trataba de eso y era una nota mucho más personal.

Alamy Stock Photo Un parking

Se trataba de una nota escrita a mano de una vecina suya invitándole a tomar algo y sí, indicándole su número de teléfono. “Te he visto varias veces y me pareces muy guapo, me gustaría conocerte” explicaba.

No sabemos cómo habrá terminado la historia, esperemos que con final feliz, pero sí sabemos que @LiosDeVecinos la ha calificado como “tinder en el garaje”.