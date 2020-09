Las "chorradas" de Fran Beltrán

Los protocolos de LaLiga para prevenir y cuidar a los futbolistas del coronavirus siguen dando que hablar. Esta mañana, en una rueda de prensa virtual, Fran Beltrán ha tachado de "chorrada" alguno de ellos. El toledano no entiende por qué no dejan a los jugadores ducharse tras los entrenamientos y los partidos, porque "al final te puedes poner malo, no quieres coger un virus y puedes coger otro". Además, Beltrán tampoco comprende que los suplentes en un partido no puedan compartir vestuario con los titulares salvo durante un par de minutos, ya que "compartes campo, instalaciones y todo, por estar tres minutos más no te va a pasar nada".