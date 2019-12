Un jurado popular busca justicia para la joven Ana Enjamio, asesinada en 2016

Este lunes arranca en la sede viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por el asesinato de la joven Ana Enjamio, después de que tuviese que ser suspendida la vista fijada para el pasado mes de noviembre debido a un error en la convocatoria de los miembros que forman parte del jurado popular.

Tres años después del crimen.

Precisamente un jurado popular buscará desde este lunes justicia para la joven aseisnada en diciembre de 2016, cuando está a punto de cumplirse tres años del crimen. Ana Enjamio fue asesinada en el portal de su casa cuando regresaba de una cena de Navidad. El único acusado, su ex pareja y compañero de trabajo, César Adrio, se sentará en el banquillo, por presuntamente asestar 28 puñaladas, 12 de ellas en el corazón, que acabaron con la vida de la joven

La Fiscalía solicita para el único acusado por el crimen 27 años de cárcel.

La Fiscalía solicita 27 años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la familia de la víctima durante 10 años y una indemnización de 450 mil euros. Se le acusa de un delito de asesinato y también de acoso a la víctima durante los meses previos al fatal desenlace. Ambos habían mantenido una relación sentimental, que se rompió en julio de 2016, y que el ahora acusado no quería reconocer. Adrio llegó a señalar entre sus allegados que si Ana no estaba con él no estaría con otra persona.

En este sentido, el ministerio público considera probado que el acusado, sometió a la víctima a un total hostigamiento y acoso desde la ruptura de dicha relación, en julio de 2016, hasta que acabó con su vida, el 16 de diciembre de ese año, en el portal del edificio en el que la chica vivía, en Vigo. De hecho, en su escrito, la acusación, señala que Adrio no aceptó nunca el fin de la relación e insistía a Ana constantemente para que volviese con él, llegando incluso a sustraerle el teléfono para enviar fotos de ambos a la anterior pareja de Ana, con la que ella había retomado el contacto.

Fatal desenlace tras coincidir en una cena de empresa.

Antes del fatal desenlace, en la madrugada del 16 de diciembre de 2016, ambos coincidieron en una cena de empresa y, durante todo el tiempo, César estuvo pendiente de Ana, llegando a seguirla a ella y a su grupo de amigos cuando salieron a dar una vuelta después de la cena. En un momento determinado, el acusado desapareció sin despedirse, al darse cuenta de que Ana iba a regresar a su casa - en el coche de una amiga, junto a otras personas que la acompañaban-.

César se desplazó a toda prisa a las inmediaciones del piso donde vivía Ana y una vez allí, le rajó las ruedas de su coche, que estaba aparcado en la zona, y la esperó, hasta que la joven llegó y sus acompañantes se fueron. Entonces, la abordó de forma sorpresiva cuando entraba en el portal y la atacó con un cuchillo o navaja. Sin darle posibilidad de defenderse, la arrastró hasta el fondo del portal, donde le asestó al menos 28 cuchilladas en abdomen, pecho y cuello, de las que 12 le alcanzaron el corazón. Después, el acusado se fue a casa de sus padres, se duchó y cambió de ropa, y se deshizo del arma del crimen, del teléfono de Ana (que se llevó consigo), y de las ropas que vestía cuando la atacó.