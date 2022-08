La insostenible situación de los Bomberos de Vigo: "Sin vacaciones, incumplimiento de servicios mínimos..."

Surrealista, así se podría definir la situación de losBomberos de Vigo. Están indignados y muy hartos de la falta de personal. Llevan tres años sin vacaciones, desde entonces no han parado de denunciar su situación al Concello de Vigo con el que aseguran tener las conversaciones rotas. La situación se ha agravado en los últimos tres meses, situación que los bomberos califican de "insostenible". Tanto es así que se han visto obligados a alzar la voz.

David Lemos es sargento de Bomberos de Vigo y ante los micrófonos de COPE Vigo denunciaba que "están al límite" y que "es muy difícil gestionar esto". "Por eso los sargentos, que al final somos los máximos responsables operativos de las emergencias en esta ciudad de este tipo, tuvimos que dar un golpe sobre la mesa porque esto hay que arreglarlo, es insostenible", señala el sargento Lemos.

La situación es insostenible por la escasez de bomberos en la ciudad. "Estamos hablando de la ciudad más grande de toda Galicia, una ciudad de unos 300.000 habitantes y estamos unos 15 efectivos cuando deberíamos ser en torno de 27 efectivos. Los riesgos son tremendos", denuncia el sargento David Lemos.

Los Bomberos de Vigo ni siquiera pueden cumplir los servicios mínimos. "Los servicios mínimos decretados por el Concello de Vigo en el año 2010 son de 20 efectivos más el jefe de servicio. Si están unas 14 personas el riesgo es tremendo, es inminente. De hecho, lo dice el propio concelleiro socialista Carlos Font en las declaraciones en las declaraciones que tuvo en un juzgado que todo lo que baje de 20 efectivos es riesgo inminente tanto para los ciudadanos como para los bomberos", señala el sargento David Lemos.

Este hecho hace que los bomberos se vean obligados en algunas ocasiones a pedir ayuda a la Policía local y al 085 e incluso, a tener que dejar de acudir a aquellas incidencias que no supongan un peligro para vidas humanas. "Es imposible rescatar animales, imposible. Atender un retén de una tirada de fuegos no podemos hacerlo y es obligado por ley. Ahora mismo esto está totalmente destrozado", lamenta el sargento Lemos.

Los bomberos piden que se busquen soluciones. Las últimas incorporaciones son insuficientes, incluso se está tirando de lista de interinos, personal que no cuenta con la experiencia y formación suficiente. Una formación que los propios bomberos mismos tienen que hacer fuera de su horario laboral.

¿Y qué dice de todo esto Caballero? Pues no mucho. En una comparecencia de prensa, el regidor ha sido cuestionado por los medios de comunicación acerca de las denuncias de los bomberos, escenificadas hace unas horas por todos los mandos operativos del servicio y, ante la pregunta de si se estaban cubriendo los efectivos mínimos en los parques de la ciudad y si podía, como alcalde, garantizar la seguridad en Vigo, se ha limitado a responder: "Te remito a la nota que sacamos ayer". Ante la insistencia, Caballero ha repetido que se remitía a esa nota. "Estoy contestando y diciendo que me remito a esa nota. Ésa es mi respuesta", ha zanjado.

Un comunicado enviado a los medios de comunicación desde Praza do Rei en el que el Concello admite que el servicio de Bomberos de la ciudad “se ve mermado de modo puntual por bajas, permisos, renuncias o vacaciones” e insiste en que “no existe por parte del Comité de Empresa del Concello ninguna propuesta organizativa de este servicio”. Un hecho que ha desmentido en COPE Vigo el sargento David Lemos: "Esto no es así. Hubo dos propuestas. Una por parte de Jefatura y otra de sindicatos. Lo que se va a intentar hacer ahora es que el Comité de empresa vuelva a mandar, incluso publicar, no sabemos, la propuesta tanto de Jefatura como de sindicatos para que el Concello de Vigo se siente a negociar, se siente por lo menos a hablar y a solucionar este problema".

Sobre este problema también se ha pronunciado el Partido Popular de Vigo. Lo ha hecho su portavoz municipal, Alfonso Marnotes, quien ha afirmado que "esta es una situación que viene de muy atrás. Es una situación que ya es intolerable. Se avecinan nuevos eventos en la ciudad que van a necesitar la atención de emergencias, que tienen que estar disponibles por si ocurre cualquier cosa, y lo que no puede ser es que no se escuche a los bomberos". "Es una situación que además va a ir a peor porque están diciendo que se van a producir jubilaciones y no se van a cubrir esas vacantes. Por esto, demandamos al alcalde que escuche a los bomberos, que atienda lo que piden y que ponga de una vez fin a la precariedad de la situación del servicio de emergencias de esta ciudad", sentencia el portavoz municipal de los populares.

Veremos como acaba todo esto pero de seguir así, como dicen los bomberos recemos para que no ocurra ninguna desgracia en la ciudad.