Giráldez, ambicioso: "Siempre miramos para arriba, queremos más"

Darle continuidad al buen ambiente que reina a día de hoy en el vestuario celeste. Esa es la idea principal de un Celta que esta mañana realizó su último entrenamiento antes de viajar a Barcelona, donde mañana visitará al Espanyol (Cornellá, 18.30 horas).

Jailson es la única baja que, por lesión, tiene el Celta para el partido frente al conjunto perico. De la Torre y Carreira llevan ya varios días entrenando con el resto del grupo y solo necesitan ritmo de competición, y por eso siguen sin entrar en la convocatoria. Aidoo, por decisión técnica, tampoco entra en la lista. Los demás están todos disponibles para Giráldez, incluido Swedberg, que causó baja de última hora ante el Barcelona por un proceso gripal.

Claudio Giráldez sabe que enfrentan a un rival en serios problemas. Tanto deportivos como sociales. El propietario del conjunto perico lleva años sin aparecer por la Ciudad Condal y el equipo está en puestos de descenso. Por ello, su entrenador, el también gallego Manolo González, no tiene asegurada su continuidad. "Me gusta que haya entrenadores gallegos en Primera, me gusta lo que hace Manolo y le deseo toda la suerte del mundo", aseguró el técnico porriñés en rueda de prensa.

Por último, Giráldez se mostró encantado de la renovación de Hugo Álvarez hasta 2028. "Es muy importante que el club piense en ser cada vez más fuerte en los años venideros y es ilusionante para todos garantizar que van a estar aqui todos", declaró un muy satisfecho entrenadro, tras hacerse oficial la noticia de la ampliación del contrato del canterano.