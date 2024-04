Consejos del dermatólogo si tienes pensado exponerte al sol

Si estás pensado o has decidido ya acercarte este fin de semana a la playa, tumbarte en la arena y disfrutar en postura horizontal de una merecida jornada de asueto, ten en cuenta que esa idea, siendo atractiva, tal vez no sea la mejor idea. No, a menos que tomes precauciones.

Riesgos

El sol, es sabido, puede llegar a ser peligroso para nuestra salud si no lo tomamos en dosis razonables, que es lo que recomienda la cienca médica.

"Hay que tener en cuenta que venimos de una larga temporada sin sol y nos podemos encontrar con los problemas que habitualmente tenemos cuando nos enfrentamos a esta circunstancia, fundamentalmente dos: en primer lugar un mayor riesgo de quemadura y en segundo lugar la posibilidad de sufrir la alergia al sol o erupoción polimorfa lumínica", ha explicado a COPE el dermatólogo vigués Juan Gracía Gavin, dermatólogo.

Precauciones

Frente a estos riesgos, más nos vale tomar precauciones. Gavín lo resume así: "La recomendacion principal es que las exposiciones (al sol) sean progresivas. La piel tiene que producir melanina y para ello necesita tiempo".

Eso se traduce, en que lo recomendable es "comenzar con exposiciones cortas, de 20-30 minutos, evitando las horas centrales del día, poniendo factor de protección solar e ir incrementado a medida que la piel se vaya acostumbrando", asegura.

Primavera

Y aunque parezca verano, aún estamos en primavera, una estación propicia para que desarrollemos dolencias muy relacionadas con esta época del año.

"Lo que solemos ver son enfermedades fotograbadas. Gente que tiene, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, empeoran con las primeras exposiciones solares", explica el doctor.

"Luego, al margen del sol, lo que vemos mucho son efluvios o caídas de pelo en relación con los ciclos naturales de renovación del cabello", continúa. Para quienes esto padezcan. lo recomendable son suplementos vitamínimos, con los oligoelementos y vitaminas que necesita el pelo y que muchas veces ya van incorporados en los productos que llevan también cierto grado de los denominados fotoprotección solar oral, o lo que es lo mismo: pastillas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado