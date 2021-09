El director gallego Xavier Bermúdez será homenajeado en el Festival de Cine Inclusivo

El Festival de Cine Inclusivo de Vigo arrancará su programación el próximo 12 de octubre con una retrospectiva de Xavier Bermúdez, al que el festival quiere homenajear por ser el primer director español en rodar una película con un actor protagonista con síndrome de down.

Durante el primer día de festival se proyectarán los filmes ‘León y Olvido’ (2004) y ‘Olvido y León’ (2020) y Bermúdez recogerá este premio honorífico de las manos de Marta Larralde, actriz protagonista en ambas películas. ‘Olvido y León’, estrenada a comienzos de este año sigue el rastro de los protagonistas de ‘León y Olvido’. Quince años más tarde Olvido acepta que sus problemas no están relacionados con la relación que mantiene con su hermano gemelo, León, que tiene síndrome de down. Lo que realmente le ocurre es que está bajo la influencia de un poder que no conoce, que teje a su alrededor una cárcel de insatisfacción personal.





Este año el festival, que prácticamente coincide en fechas con el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), está dedicado a esta temática, que también aparece reflejada en este film al mostrar que lo que realmente está sufriendo Olvido es un episodio de depresión. Ambas películas están protagonizados por la actriz viguesa Marta Larralde y Guillem Jiménez, quien falleció recientemente. Este festival nació con el objetivo de valorar proyectos cinematográficos realizados por y para la inclusión y Bermúdez fue un pionero en esta materia. Por ese motivo, se le quiere rendir este merecido homenaje.

El festival que se celebrará del 12 a 16 de octubre en el Auditorio del Ayuntamiento, el Museo MARCO y el cine Salesianos, contará como cada año con una sección de cortos audioescritas y subtituladas para que personas con discapacidad auditiva o visual puedan disfrutar del séptimo arte, otro de los pilares del evento.

¿Quién es Xavier Bermúdez?

Formado como realizador de cortometrajes y ayudante de dirección, Xavier Bermúdez se inicia en el campo del largometraje con ‘Luz negra’ en 1992. Esta ópera prima logra la Mención Especial del Jurado en el Festival de Alcalá de Henares. Además, la actriz Mónica Molina, una de sus protagonistas, recibe el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Gijón por su trabajo en el filme.





En 1994 cofunda la productora Xamalú Filmes. Su siguiente largo de ficción, ‘Nena’ (1997), consigue la Mención Especial del Jurado en Alcalá de Henares y es seleccionado en el Festival Internacional de Mar del Plata. No obstante, su consagración llega con ‘León y Olvido’ (2004), que obtiene once premios internacionales y tres nacionales, entre los que se encuentra el de Mejor Director en el Festival Internacional de Karlovy Vary. Tras este éxito rueda ‘Rafael’ (2008), seleccionado en el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Montpellier y en las muestras de cine gallego de Fantasporto, Portugal y de la Filmoteca de Madrid.

Después ha realizado ‘O ouro do tempo’ (2013), que participa en la Sección Oficial del Festival Internacional de Karlovy Vary y consigue tres premios internacionales, en los festivales de Varna, Dürres y Calanda. Su último largometraje es ‘Olvido y León’, que continúa con la historia de los protagonistas de su largometraje de 2004. Este ha inaugurado la 25ª edición del Ourense Film Festival (OUFF) y acaba de ser seleccionada para el Festival Internacional de Singapur.