La decisión de un taxista de Vigo que cambia la vida a decenas de gallegos: "Siempre hace falta"

Quienes tienen perro saben mejor que nadie que no es fácil recorrer con ellos distancias largas, sobre todo si se ven en la obligación de hacerlo en servicios públicos de transporte. No existe ningún problema si se trata de perros guía, necesarios para mucha gente en su vida cotidiana, pero la cosa cambia con los demás.

En Vigo, por ejemplo, es posible cruzar la ría en barco con tu perro, siempre y cuando vaya pertrechado con un bozal. Otra cosa es viajar con tu perro en el autobús urbano. Para eso es necesario llevarlo en un transportín, lo que no resulta nada fácil con animales que superen, digamos, los 15 kilos.

En ese caso, pues, la opción es el taxi. Sucede que la normativa deja que sean los propios taxistas quienes decidan si permiten o no el acceso de perros en sus coches, lo que se complica con los perros de gran tamaño.

Hasta hace dos semanas, los dueños de perros grandes sabían que podían contar incondicional con Benni Veloso y su TaxiGuau, que así se llamaba su vehículo. Pero, lamentablemente, Benni falleció la semana pasada dejando un vacío que parecía imposible de llenar.

Sin embargo, y contra pronóstico, ya hay quien lo está llenando. Hablamos de Pablo Díez, un taxista que lleva poco tiempo en el gremio, pero que ya tiene claro que en su taxi caben todos los cuadrúpedos, a los que garantiza comodidad franqueándoles el asiento de atrás porque, como ha asegurado en COPE, "no son mercancía".





Viral en redes sociales

Pablo se ha hecho viral después de que una usuaria de su taxi colgase un post en las redes sociales agradeciéndole su sensibilidad y su empatía tanto con los perros como con sus dueños tras atender su llamada. En pocas horas se acumularon los 'me gusta' y los aplausos de los usuarios. De repente, Pablo era famoso, o casi, lo que le produce cierta extrañeza porque él considera "normal" llevar a un perro en su taxi independientemente de su tamaño. Y no solo a un perro: "Cualquier tipo de animal, así me entren con un loro", dice.

Él, que ha tenido perro y hasta conejos, y que actualmente tiene dos gatos, se considera un amante de los animales. De todos. Y aunque reconoce que hay otros taxistas como él, aspira a que el número crezca. "No son muchos realmente, pero si empezamos a hacerlo sonar un poquito creo que más se pueden animar a llevar a los pobres animalitos", afirma.





"A veces no nos damos cuenta si realmente un perro va al veterinario o le está pasando algo", afirma un taxista que entiende que nunca se sabe, pero que con acciones como las suyas a lo mejor se está ayudando al prójimo también, "y eso siempre hace falta".

De momento, tal vez porque el karma existe, Pablo ha visto cómo ha crecido su número de amigos en las redes sociales y cómo han sido muchas las personas que le han pedido el contacto, por lo que reconoce que su cartera de clientes ha crecido.