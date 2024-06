8 consejos de la Guardia Civil para que no te desvalijen la casa en vacaciones

Las mejores vacaciones de tu vida se pueden convertir en la peor de tus pesadillas si al regesar a casa te encuentras con que los enemigos de lo ajeno se han colado sin pedir permiso y se lo han llevado todo. Por eso, cada año, a las puertas del periodo vacacional, toca advertir y preguntar a quien más sabe cómo minimizar esa posibilidad.

"Como pautas básicas, como elementos de seguridad, si se tienen medidas de seguridad instaladas, como una alarma o un cámara, sobre todo en viviendas con zonas comunes como edificios, siempre ayuda a que los delincuentes eviten ese tipo de viviendas y opten por otras", ha explicado en COPE Javier Currás, sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ocho consejos

Pero, ¿qué pasa si no tienes instalado ninguno de esos sistemas? Pues entonces hay que tirar de ingenio. Estos son sus consejos:

1. Si puedes, programa encendidos regulares de luces y aparatos eléctricos como la televisión, que den la sensación desde el exterior de que hay alguien en casa.

2. Busca a una persona de tu confianza que de vez en cuando se aceraque por tu casa y vacíe el buzón. La correspondencia acumulada es un síntoma inequívoco de que esa vivienda está temporalmente desocupada.

3. Retira los objetos de valor o, en el peor de los casos, cámbialos de sitio. Los ladrones operan un en muy breve espacio de tiempo, no más de diez minutos, y no tienen tiempo para rebuscar en toda la casa. Lo hacen en los lugares más habituales; si no encuentran nada, lo normal es que desistan.

4. Cerrar con llave. Puede parecer una obviedad, pero no es algo que hagamos todos los días, y la llave pasada le pondrá las cosas más difíciles a los ladrones.

5. Abstente de divulgar en redes sociales que te has ido o que te vas a ir a Londres, Madrid o Cancún. Si eres incapaz de mantener tu felicidad vacacional en secreta, mantenla al menos entre paréntesis y espera a tu regreso para colgar esas fotos en tus redes sociales.

6. Nunca dejes las persianas completamente cerradas, sintoma evidente de ausencia.

7. Los ladrones suelen estudiar a sus posibles víctimas y antes de acturar hacen diferentes comprobaciones. Por ejemplo, a veces ponen una bola o una hilo o cualquier objeto en el canto de la puerta que les permite saber si ha sido abierta o no. Si tu amigo que vacía tu buzón, te abre también la puerta, mejor.

8. Si vives en una casa, bueno será que cultives una buena relación con los vecinos, los cuales sabrán ver si algo inusual sucede en tu propiedad y avisar en consecuancia a las fuerzas de seguridad.

No olvides que en verano so muchas las horas de luz y por lo tanto las que pasamos fuera de nuestras viviendas, motivo por el que repuntan notablemente en esta época este tipo de delitos, más incluso los fines de semana.