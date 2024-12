Una campaña navideña lleva ilusión a personas con problemas de salud mental en Vigo

La asociación Doa Salud Mental ha lanzado una entrañable campaña para estos Reyes Magos para llenar de ilusión a sus usuarios que viven en pisos de acogida tutelados por la entidad. Muchas de estas personas tienen problemas severos de salud mental y no tienen familia ni amigos con quienes compartir estas fechas tan especiales, y los regalos suelen ser un lujo que no llega. Por eso, las integradoras sociales Patricia Gil y Zulema Sampedro decidieron en este 2024 dar un paso adelante y crear una iniciativa que, más allá de los obsequios, busca regalar sonrisas y calidez en unas fechas que a menudo pueden ser difíciles para ellos.

La respuesta no se hizo esperar: en tan solo una semana, lograron reunir voluntarios para cubrir y recibir las cartas a los Reyes Magos de las 39 personas que viven en los pisos tutelados de la asociación. Cada voluntario recibió una carta escrita con cariño por los usuarios, llena de deseos sencillos pero cargados de ilusión: ropa deportiva, pijamas, zapatillas, colonias o productos de higiene personal. "Son cosas que, muchas veces, no pueden permitirse comprar", explica Patricia en una entrevista en COPE. Con un presupuesto de entre 10 y 20 euros, los regalos no son caros, pero su valor emocional es incalculable.

Árbol con los regalos en Doa Saúde Mental

El plazo para entregar los obsequios termina este viernes, y en la noche mágica del 5 de enero, los Reyes Magos tendrán una parada especial en los pisos de Doa Saúde Mental. “Es una manera de hacerles sentir que alguien se acuerda de ellos”, comenta Patricia.

como nació esta iniciativa solidaria

La idea de esta campaña nació el año pasado, al darse cuenta de que muchos usuarios no recibían nada por Navidad. “De hecho, algunos ya no disfrutan estas fechas porque las asocian a la soledad”, explica la integradora. Pero este gesto, que puede parecer pequeño, está logrando cambiar eso.

Los usuarios de Doa, además de enfrentarse a problemas de salud mental, también lidian con situaciones de exclusión económica y social. Las fiestas, que deberían ser un momento de alegría, a veces refuerzan sentimientos de aislamiento. Sin embargo, iniciativas como esta ayudan a romper ese círculo, recordándoles que no están solos y que son importantes.

Doa Salud Mental gestiona siete pisos tutelados en el área de Vigo, donde personas con problemas de salud mental encuentran apoyo para vivir de forma independiente y plena. Para muchos, estos pisos son más que un techo; son un hogar. Gracias a esta campaña, las fiestas de este año serán un poco más alegres, no solo para ellos, sino también para quienes han participado en esta bonita iniciativa.