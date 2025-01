Arranca en Vigo San Blas

La actuación itinerante de Os Paporrubio sirvió ayer como pistoletazo de salida a un mes de celebraciones con ocasión San Blas, la más importante de las fiestas invernales que se celebran en Vigo, con casi un mes de actividades y festejos.

Este viernes han abierto las puertas los furanchos, que en esta edición suman 25, dos más que el año pasado. Garajes reconvertidos y locales de siempre ofrecen comida y bebida a las miles y miles de personas que volverán a desfilar, comenzaron ya de hecho a hacerlo ya, por la parroquia viguesa de Bembrive.

El programa que ha preparado la Irmandade de Festas San Blas en Santiago Apóstol de Bembrive invita a acudir. Este sábado, por ejemplo, a partir de las ocho de la tarde se celebra frente a la Iglesia, en el Palco Vello, el III Serán Popular.

Todos los fines de semana hasta el 3 de febrero, que es el fin de semana grande de la celebración, podrán disfrutar quienes se pasen por Bembrive de fiesta, música y, sobre todo, furanchos. Porque San Blas es para beber vino, bailar con la música tradicional gallega y esperar que el santo obre uno de sus milagros.

Y esta es la lista de los 25 furanchos de este año: Rianxeira, O Novo San Blas, Alboio do Correa, O do Barril, O Bombeiro, O novo Pataquiño, Endulza tu vida, A Blasa, O Submarino, A Reventada, Sete Toxos, Bike pra baixo, O Buraquiño, O Recuncho, Chicha, Portas, A Botica do Toñito, Arroutadas, O 31, Barallotas, O Chivo, Acosta, A Cabaña das Meigas, Do Medio y Comisión de Festas Parrocha.