Amelia García, la frutera del barrio vigués de Coia nominada a los Mestre Mateo

Nunca es tarde para abrazar tus sueños. Esta frase, que tanto suena a tópico manido, reverdece de vez en cuando para recordarnos que hay en ella gran parte de verdad.

Lo sabe bien Amelia García, que tras 40 al frente de una frutería en el barrio vigués de Coia, se zambulló de lleno en su pasión por la actuación en cuanto se retiró. ¿El resultado? El cortometraje ‘As mulleres do pilón’, que ha escrito y protagonizado la propia Amelia y que se ha colado como candidato en los premios Mestre Mateo. Es el resultado tardío de un sueño largamente postergado.

"Yo ayudé a la familia con la frutería y fueron desde los 18 hasta los 63 años. Y tenía los pies en la tierra: dar de comer, me daba la frutería, pero me dije: mi hija ya está criada, todo está más o menos bien, pues me adelanto, lo que fue la prejubilación, y ya está, porque para allá no me lo voy a llevar y quiero disfrutar de lo que me gusta y quiero demostrar lo que valgo", dice entre risas.

As mulleres do pilón

Y valer, vale. De otro modo, el corto que ha escrito no sería candidato a los Mestre Mateo. La historia que se cuenta en 'As mulleres do pilón' nace de su infancia. De un caso de violencia machista del que se desentendieron las vecinas que frecuentaban un lavadero público. La violencia machista la tiene muy grabada en la memoria Amelia por aquel capítulo, que resultó en la muerte de una mujer, y por lo que ocurría en su propia casa, donde también fue testigo de episodios de violencia machista.

Cedida Fotograma de As mulleres do pilón

Tan dentro tuvo aquel recuerdo durante tanto tiempo que más de 50 años después afloró en forma de poema. Unos versos que tanto gustaron en su entorno que decidió convertirlos en un guión y que hoy con un cortometraje. Y únicamente el principio de una carrera que Amelia espera sea muy larga porque tiene pensado "vivir hasta los 120 años" y actuar hasta que se muera.

De momento, trabaja con sus compañeros en una serie para la TVG, también en un largometraje en el que hace de "madre del psicópata" y son muchos los proyectos que tiene en mente gracias a una jubilación que, reconoce, es una bendición.

"Desde hace un año que me prejubilé, tengo los sábados y los domingos para hacer los rodajes y disfrutar de lo que me gusta, que es esto", ha explicado Amelia, que ha llegado con retraso a hacer lo que le apasiona, pero que ha llegado a lo grande.