Alrededor del 40% de los hombres y del 20% de las mujeres sufren ronquidos

Muchas familias sufren importantes consecuencias por los ronquidos nocturno de uno de sus miembros. Un problema que afecta a más hogares de los que nos imaginamos, y esta es la razón por la que en el hospital vigués Ribera Povisa han decidido poner en marcha una consulta específica para tratar las roncopatías enmarcada en el servicio de Otorrinolaringología (ORL) y en estrecha colaboración con otros departamentos como Neumología, Neurofisiología, Maxilofacial, Ortodoncia y Rehabilitación.

¿Cómo afectan los ronquidos?

La Dra. Isabel Martínez Egido es la responsable de esta nueva consulta dirigida a pacientes roncadores simples o con apenas del sueño que buscan solución a este problema, que afecta alrededor del 40% de los varones y el 20% de las mujeres adultas. “La roncopatía puede causar problemas de convivencia familiar y social. Con frecuencia no se le da importancia y, en muchas ocasiones, incluso se niega”, explica Martínez Egido, que precisa que debe ser considerada como una enfermedad y no como un fenómeno normal. “Hay personas con un ronquido muy fuerte y, aunque no tienen un número de apneas elevado ni síntomas físicos al día siguiente, se sienten pasan mal por los trastornos del sueño que provocan en sus parejas o también si, por ejemplo, se tienen que ir de fin de semana con amigos”, aclara la Dra. Martínez Egido. “En otros casos, ya sufren un síndrome de apnea del sueño, presentando somnolencia durante el día y menor capacidad de atención. Se trata de un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a empezar repetidas veces y que, entre otras cuestiones, aumenta de 3 a 6 veces el riesgo de accidentes laborales y de tráfico. También está relacionado con la hipertensión arterial secundaria y con la diabetes mellitus tipo 2”, indica la otorrino.

¿Cómo se soluciona este problema?

Los pacientes que llegan a la consulta, de forma directa o derivados de otros servicios, se someten a un estudio dirigido, un examen físico y pruebas complementarias para valorar la causa de los ronquidos y de las paradas respiratorias durante el sueño, así como las posibilidades de tratamiento. Entre las pruebas diagnósticas se encuentran la poligrafía respiratoria ambulatoria, una polisomnografía que se realiza en la Unidad del Sueño de Ribera Povisa o una endoscopia bajo sueño inducido (DISE, por sus siglas en inglés).

En muchos casos la primera opción es una CPAP, una máquina a la que se conecta el paciente por la noche y que aporta un tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias. Sin embargo, no todos los pacientes toleran la CPAP y buscan alternativas, entre las que se encuentran dispositivos de avance mandibular, terapia miofuncional o la cirugía nasal, del paladar y de la faringe. “Dependiendo de dónde está el problema de obstrucción, existen distintas soluciones. Partiendo de lo básico, que son las medidas de higiene del sueño y las rutinas diarias, no suele haber una solución única, sino que se pueden aplicar varias estrategias de tratamiento y muchas veces son complementarias”, afirma la especialista. A pesar de que se trata de un problema que afecta en mayor medida a los hombres, a la consulta de Roncopatía de Ribera Povisa, operativa desde comienzos de año, acuden hombres y mujeres en similar proporción.