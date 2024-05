Marco Garcés augura un verano muy movido en el mercado para el Celta

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, ha comparecido ante los medios para hacer balance de la temporada y repasar la actualidad del club. No ha dejado demasiados titulares pero entre lo que ha declarado han salido varios nombres a la palestra. Ha reconocido que la continuidad de Renato Tapia, que acaba contrato el 30 de junio, es muy complicada pese a ser un "jugador importante" por "ofertas que lo ponen fuera de nuestro alcance". Se mostró sorprendido por una posible despedida de Kevin Vázquez al tener un año más de contrato. No escondió que "hay sondeos" por Larsen pero no quiso desvelar una cifra adecuada de venta (su claúsula sobrepasa los 50 millones de euros). Y de posibles fichajes solamente comentó que Iker Losada, canterano celeste que ha hecho un gran curso en el Racing de Ferrol, sería una opción "interesante".

El mexicano se sinceró para expresar "alivio" por la permanencia y alegría por la buena sintonía existente entre él y el técnico Claudio Giráldez. Adelantó que buscan una plantilla de 23 jugadores, de los cuales cinco sean jóvenes valores de la cantera. Esto obligará a un "verano activo" sobre todo en el apartado de salidas. Se buscan perfiles que casen con la filosofía Celta y pese al alto coste del finiquito de Rafa Benítez se espera un límite salarial que suponga alrededor del décimo de la Liga.

El valor de la cantera

Garcés confirmó que se trabaja para la renovación de canteranos con futuro prometedor, aunque avisó que los representantes en ocasiones hacen un flaco favor a este tipo de futbolistas. Jugadores como Hugo Álvarez, Damián Rodríguez o Yoel Lago tienen contratos hasta 2027 con corte previo al primer equipo. Otros como Hugo Sotelo o Fer López sí rematan el próximo curso y se trabaja en su renovación, siendo más fácil la operación con el segundo.

Por último, Garcés avanzó que están cerca de tener cerrado el cuerpo técnico del primer equipo de As Celtas y que se busca seguir colaborando con el Celta C Gran Peña, aunque el equipo deje de pertenecer a la estructura del club. Y cree que un posible ascenso del Fortuna a Segunda División (el playoff arranca el sábado en Balaídos ante el Málaga) no cambiaría demasiado la planificación de la próxima temporada.