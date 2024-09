Histórico debut oficial con triunfo para As Celtas

Un día que quedará en los libros de historia del RC Celta. Eso será el 7 de septiembre de 2024. El momento en el que As Celtas nacieron con su primer duelo oficial. Recibían en Balaídos al Victoria coruñés y, aunque costó, sumó un triunfo para los registros. Dos a cero (Camila Pescatore y Ana Toubes) en el estreno de la Tercera RFEF, con concierto de Fillas de Cassandra en el intermedio, y lo más importante, la tremenda respuesta del celtismo. 6.534 celestes animaron y apoyaron a sus jugadoras, dirigidas por Vicky Vázquez

Una de las protagonistas del día fue la delantera ourensana Ana Toubes, que fue precisamente el primer fichaje de As Celtas. Nacida en 2004 e internacional con España en categorías inferiores, la ex de Pabellón Ourense, Valladares y Mos anotaba la diana que sentenciaba el duelo en el minuto 89. Toubes reconoce estar viviendo "un sueño despierta desde que nació el proyecto, me levanto y me acuesto pensando en el Celta" y tiene claro que el ambiente en Balaídos fue un honor para ellas y que "todo el esfuerzo merece la pena por haber vivido este día".

Por su parte, la entrenadora celtiña Vicky Vázquez valoraba los tres puntos "lo más importante después de esta grandísima fiesta" y reconocía que un "70 u 80% de los goles han sido de la afición que estaba empujando y dándonos fuerza".

Camila entra en los libros

Por último, la venezolana Camila Pescatore, primer fichaje internacional del equipo, hablaba tras pasar a la historia por anotar el primer gol oficial del conjunto olívico. Tiene claro que sin el apoyo del coliseo vigués no habrían podido vencer. En lo personal, había visualizado "el primer gol y nada mejor que en mi debut y representando a este gran equipo".

En la próxima jornada, As Celtas tendrán su estreno a domicilio visitando a un Bergantiños que cayó goleado en la primera jornada.