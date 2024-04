Giráldez y su Celta, a quitarle el balón a un Betis en mal momento

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, comparecía en la mañana de este jueves ante los medios con la mala noticia de la baja de última hora del mediocentro peruano Renato Tapia, por unas molestias. El joven técnico se mostró optimista pese a esa ausencia y comenzó por reconocer que les ha venido bien el parón por la final de Copa para poder "tener sesiones de mucha gente disponible", aunque ya tienen ganas de competir. Espera Claudio un "partido bonito" y avisa de un Betis "con mucho talento y una plantilla brutal".

Como viene haciendo desde que asumió el cargo, Giráldez insiste en ser protagonistas y valientes durante los partidos. Cree que su Celta cada vez está un poco mejor ya que los futbolistas "van entendiendo la idea de juego" y están trabajando bien. No observa problemas defensivos en el Betis, sino que lo ve como una consecuencia de lo que "exponen en ataque" y tiene claro que "la guerra por el control y la posesión va a ser clave", sobre todo para obligar a trabajar a sus jugadores más ofensivos. Defendió el ex del Fortuna a sus centrales pese a sus dificultades en salida de balón ante Sevilla y Rayo.

El míster, de apenas 36 años, no esconde que habrá cambios en el once y no se fía de la racha de 4 derrotas béticas. Más bien envidia su séptimo puesto y que "juegan en casa con su afición". Alabó al técnico rival, Manuel Pellegrini, del que destaca su gestión de grupos y con el que coincidió en su etapa como canterano del Real Madrid.

Le duele al porriñes no estar siendo "del todo justo con algunos jugadores" pero es muy difícil serlo en apenas 10 partidos. Bromeó, por otro lado, con las cuentas de Iago Aspas por la permanencia: "es mayor que yo y sabe más de esas cosas" y solamente piensa en el Betis. No ve el gallego el duelo como una reválida ya que "estamos exigidos día a día" y no se preocupa especialmente de la estrella verdiblanca, Isco Alarcón, al haber otros atacantes de talento en la plantilla rival.

Novedades en la lista de convocados

Además de la ya mencionada baja de última hora de Renato Tapia, Giráldez sigue sin poder contar con Luca de la Torre ni Carlos Dotor pese a haber recibido ambos el alta médica en el día de hoy. Su falta de rodaje y el no querer correr riesgos hacen que no viajen a Sevilla. Tampoco lo hacen los lesionados Ristic (del que Claudio dijo que evoluciona bien) y Aidoo. Sí entra tras recuperarse el sueco Swedberg. Por último, el de Porriño no rebaja su apuesta por la cantera y siguen entre los 24 citados; Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez y el meta César Fernández.