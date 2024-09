Garcés anuncia la renovación de Damián en su repaso al mercado del Celta

Este martes fue el día elegido por el director de fútbol del RC Celta, el mexicano Marco Garcés, para repasar toda la actualidad del club en lo que se refiere al mercado de verano, el inicio liguero y el futuro deportivo de la entidad viguesa. La renovación de Damián Rodríguez hasta 2028 fue la gran noticia de su comparecencia en la que tuvo tiempo para hablar de otros nombres propios como Iago Aspas, Larsen o Mingueza.

Comenzó Garcés haciendo un resumen del estado de la plantilla, formada por 19 futbolistas más cinco canteranos. Hasta 11 jugadores del plantel proceden de la base y 4 de ellos son menores de 21 años. Eso, y trabajar de la mano de Claudio, suponen un orgullo para el dirigente celeste. Además afirmó que el límite salarial "es muy similar al del curso pasado" y no tuvieron problemas para inscribir jugadores. No quiso el mexicano quejarse de herencias del pasado (plantilla larga o finiquito de Benítez) e insistió en no embargar el futuro del club con compras obligadas o salarios que se van a doblar en un proceso de "sanear las finanzas para no tener que hacer ventas cada verano".

Aunque admitió que no ficharon al extremo desequilibrante pedido por Claudio, cree que Alfon puede ser el futbolista que subsane ese hueco. Y aprovechó para anunciar la renovación de Damián por 4 años más y los acuerdos casi cerrados con Hugo Sotelo y Hugo Álvarez. Todo esto deja clara la apuesta del club por la cantera: "la solución a todos los problemas del Celta". Sobre todo, por la conexión de esos jóvenes con la grada, al haber sido antes aficionados celtiñas que jugadores.

ASPAS Y MINGUEZA, ESTRELLAS CELESTES

En cuanto a nombres propios, Marco habló del emblema del equipo Iago Aspas, que a sus 37 años acaba contrato en 2025. "Dependerá de Iago, nosotros encantados de que siga por el nivel que nos da". Y otra estrella de este Celta, es un Mingueza que gusta a muchos equipos pero que el club olívico quiere renovar. También tuvo palabras para un Tadeo Allende al que buscaron salida pero no encontraron esa oferta adecuada. No puede valorar a un jugador "que apenas ha jugado 300 minutos". Y sobre salidas, reconoció que la marcha de Kevin Vázquez era delicada por lo que representaba como jugador y persona y cree que se encontró una buena opción para él con su salida al Sporting. Por último, afirmó que era "importante cerrar la venta de Larsen antes del 30 de junio y nos pagaron un precio justo, iguala la venta más cara del club".