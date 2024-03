Fredi busca seguir el rumbo de Giráldez en el filial del Celta

Semana de muchos cambios en Casa Celta. Aunque el principal y el que ha eclipsado todos los demás es la destitución de Rafa Benítez y el ascenso del técnico del filial, Claudio Giráldez, para dirigir a la primera plantilla. El de Porriño tiene 10 jornadas por delante para conseguir la permanencia en la máxima categoría, afrontando su primera prueba este domingo a las 2 de la tarde visitando a un rival directo como el Sevilla. Y uno más, 11, son los partidos que restan de Primera RFEF para el Celta Fortuna que tras la subida de Claudio pasa a ser dirigido por Fredi Álvarez, hasta ahora a los mandos del Gran Peña o Celta C.

El de Moaña vuelve a coger las riendas del segundo equipo diez años después a sus 48 años y tras una carrera con paradas en Alondras, Compostela, Boiro e Izarra. En la entidad viguesa ha estado a cargo del fútbol base, llegando a coger las riendas del Juvenil A y B olívico. Un Fredi que se estrenará este domingo a las 6 de la tarde en el Reino de León ante la Cultural Leonesa, rival directo en la lucha por el playoff, pues es sexto a cuatro puntos de la zona de privilegio que marcan los celestes. El reto no es fácil, ya que Claudio ha dotado al filial de un estilo de juego atractivo y ya el curso pasado lo llevó a jugar fase de ascenso, siendo eliminados por el Eldense.

El preparador del Morrazo ha ofrecido sus primeras impresiones a los medios oficiales del club en una entrevista en la que ha comenzado agradeciendo la oportunidad brindada por el Celta. Ve "muy ilusionante que haya espacio para los entrenadores de la casa". Cree que reconocen su buen trabajo en los tres últimos años en la entidad, sobre todo "en cuanto a mejora de jugadores". Tiene claro Álvarez de que hasta ahora "la temporada es inmejorable con el equipo llamando la atención de toda España". Y no duda de su tarea principal, hacer que los jugadores del Fortuna se acerquen cada vez al primer equipo.

En cuanto a la visita a León, alaba a la Cultural y prevé un partido complicado ante un rival que busca sus mismos objetivos con mucha ambición pero con la confianza en el buen hacer de sus jugadores. Por último reconoce que pese al ajetreo ya ha charlado con un Claudio Giráldez que le ofreció apoyo y tranquilidad para lo que resta de curso.

Más cambios en la estructura de la cantera

La subida de Fredi al Fortuna, ha provocado más cambios en el organigrama vigués. Luis Bonilla pasa a ser responsable de un Celta C Gran Peña que ahora mismo marcha segundo en el grupo gallego de Tercera RFEF. Sube desde el Juvenil B celeste que dirigirá su hasta ahora ayudante, Juan Recondo. La experiencia de Bonilla como segundo entrenador de Bajcetic en el C el curso pasado, le hace conocedor de gran parte del plantel. No hay cambios en el Juvenil A que continuará con Alberto Súarez a los mandos.